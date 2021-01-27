Cengiz'in hedefindeki Cennet Koyu Meclis'e taşındı
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Cengiz Holding’in Cennet Koyu için hayata geçirmeye çalıştığı “rant projesi”ni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sordu. Girgin, “Halk bu projenin hiçbir yerinde yok. Ne belediyeye soruluyor, ne de vatandaşa. Bu proje iptal edilmedir” dedi.
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Cengiz Holding’in Cennet Koyu’nda projesini Meclis’e taşıdı. Girgin, “Cengiz Holding bünyesinde bulunan bir şirketin Muğla’nın Bodrum ilçesinin en güzel koylarından biri olan Cennet Koyu’nda “Sahil Düzenleme, Koruma Yapıları ve Dolgu Alanı” projesi hazırladığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ÇED başvurusunda bulunduğu, proje kapsamında koya dört mendirek ile iki plaj kurmayı planladığı kamuoyuna yansımıştır. Sözkonusu proje alanı, ‘kültür varlıkları’, ‘tabiat varlıkları’, ‘3’üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı’ ve ‘koruma alanı’ içerisindedir. Proje çevresinde 71 bitki türü, 11 sistematik gruba ait toplam 82 tür ve 302 bireyle, endemik 17 sürüngen türü bulunuyor. Akdeniz Foku, Çizgili Yunuslar ve deniz kaplumbağalarının yaşadığı bölgeye bungalov ve zenginlere yönelik turistik tesisler yapılacak. Her şey ortada, Nerede bir orman, SİT alanı, kıyı, ova, mera var ise orada yandaş işadamlarının projelerini görüyoruz!” dedi.
"RANT PROJESİ OLARAK SUNULUYOR"
Girgin sözlerine şöyle devam etti: “Bu kadar fakir fukara var, pazar artıklarından beslenen aileler var, çöp konteynerlerinden beslenen aileler var. Bunlar için iktidar kılını kıpırdatmıyor. Ancak millete küfredenlere aktarılan rantın haddi hesabı yok. Beşli çete ballı ihalelerle besleniyor, peşkeş çekilen koylarla büyüyor, silinen vergilerle kayırılıyor"
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