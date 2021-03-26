Çerçioğlu: Didim’e yatırımlar devam edecek

26 Mart 2021 Cuma, 07:00

Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki bulvar ve caddelerde yolların bakım, onarım ve yapım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca Didim’de 211 km yol çalışması yapıldı.



Didim’e yapılan yatırımları değerlendiren Başkan Özlem Çerçioğlu, “Didim, Aydın’ın Akdeniz’e açılan kapılarından biridir. Aynı zamanda doğal ve kültürel değerleri ile Türkiye’nin önde gelen tatil noktalarındadır.



Didim’in ihtiyaçlarını gidermek ve geleceğe daha güvenli bakması için yatırımlarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Özellikle yaz aylarında artan nüfusu da dikkate alarak altyapıya çok büyük önem verdik. Bunun yanında yol yapım çalışmalarımızda bir o kadar önemli, ilçenin yolları artık daha konforlu ve güvenli hale gelmiştir. Son zamanlarda çok mutlu olduğum bir yatırıma daha imza atıyoruz. Balatlı Mahallesi bölgesindeki on binlerce zeytin ağacını tarımsal sulamaya kavuşturuyoruz. Bölgedeki kırsal kalkınma için önemli bir yatırım olarak görüyorum. Amatör denizcilerimiz için Mavişehir Halk Marinası'nı hizmete açtık. Yurttaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için Büyükşehir Belediyesi tüm imkânları ile görev başındadır ve hizmet odaklı yatırımlarımız artarak devam edecektir” dedi.