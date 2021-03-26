Çerçioğlu: Didim’e yatırımlar devam edecek
Didim halkının ihtiyaçlarını karşılamak için 115 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Didimlilerin yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Hizmet odaklı yatırımlarımız devam edecek” dedi.
Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki bulvar ve caddelerde yolların bakım, onarım ve yapım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca Didim’de 211 km yol çalışması yapıldı.
Didim’e yapılan yatırımları değerlendiren Başkan Özlem Çerçioğlu, “Didim, Aydın’ın Akdeniz’e açılan kapılarından biridir. Aynı zamanda doğal ve kültürel değerleri ile Türkiye’nin önde gelen tatil noktalarındadır.
Didim’in ihtiyaçlarını gidermek ve geleceğe daha güvenli bakması için yatırımlarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Özellikle yaz aylarında artan nüfusu da dikkate alarak altyapıya çok büyük önem verdik. Bunun yanında yol yapım çalışmalarımızda bir o kadar önemli, ilçenin yolları artık daha konforlu ve güvenli hale gelmiştir. Son zamanlarda çok mutlu olduğum bir yatırıma daha imza atıyoruz. Balatlı Mahallesi bölgesindeki on binlerce zeytin ağacını tarımsal sulamaya kavuşturuyoruz. Bölgedeki kırsal kalkınma için önemli bir yatırım olarak görüyorum. Amatör denizcilerimiz için Mavişehir Halk Marinası'nı hizmete açtık. Yurttaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için Büyükşehir Belediyesi tüm imkânları ile görev başındadır ve hizmet odaklı yatırımlarımız artarak devam edecektir” dedi.
Video Haberler
- Silahlı soyguncuları sandalye ile kovaladı
- Canlı yayında Tansu Çiller'e ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul Sözleşmesi'nin feshi İzmir'de protesto edildi
- Kadıköy'de kurşun yağmuru! Ekipler harekete geçti
- Çiğ köfteciye saldırıda istenen ceza belli oldu
- Otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi! İşte o anlar
- İstanbul'da korku dolu anlar!
- Maske kullanımı ne zaman bitecek?
- Kanser riskini 5 kat artırıyor; çay içerken dikkat!
- Genç kadın mastürbasyon yapan tacizciyi ifşa etti
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp Web'e beklenen özellik geliyor
- “Eşcinsel” dedi öldüresiye dövdü
- Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye açıklaması
- Şevval Sam'ın karavanının acı sırrı ortaya çıktı!
- Cumhuriyet Savcısı kutlama sırasında başından vuruldu
- TRT'nin ünlü spikeri ekranlara veda etti!
- AYM, tutuklanan HDP İstanbul yöneticilerini haklı buldu
- Benzin ve motorine zam!
- Kanser riskini 5 kat artırıyor; çay içerken dikkat!
- IIF dolar/TL'nin 'adil değer' tahminini açıkladı