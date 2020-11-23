Çerçioğlu: Öğretmenler aydınlık bir geleceğin mimarlarıdır
Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Özlem Çerçioğlu, mesajında karanlığa karşı bir meşale olan öğretmenlerin gelecek nesillerin yolunu aydınlattığına vurgu yaptı.
Çerçioğlu mesajında şunları kaydetti; "Bir toplumun gelişmişlik seviyesini belirleyen en temel faktörlerin başında eğitim seviyesi gelmektedir. Gelişmiş toplumların kültürel, sosyal ve ekonomik hayattaki ilerleyişi çağdaşlık, aydınlanmacı ve sorgulayan bir eğitim anlayışı ile beraber yol almaktadır. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağını yakalayan ve daima ilerici olan eğitim anlayışına sahip öğretmenlerimiz, karanlığa karşı bir meşale olarak gelecek nesillerin yolunu aydınlatmaktadır. Ulu Önder Atatürk'ün "Öğretmenler, gelecek nesil sizlerin eseri olacaktır" sözü ise öğretmenlik mesleğinin önemini en net şekilde açıklamaktadır. Harf harf başlayan eğitim-öğretim sürecinde; bilimsel, özgürlükçü ve sorgulayan bir neslin yetişmesi, emektar öğretmenlerimizin geniş ufku ve mesleki aşklarından aldıkları güç ile başarılacaktır. Başta başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; aydınlık bir geleceğin mimarı olan tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.
En Çok Okunan Haberler
- 'AKP ve MHP 6 ili daha kaybediyor'
- Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin
- İmamoğlu'ndan çarpıcı 'ölü sayısı' açıklaması
- Nedir bu yargıdaki ‘İstanbul Grubu?’
- Faik Öztrak'tan Berat Albayrak tepkisi
- RTE Bahçeli’yi harcar, Bahçeli de RTE’yi; zamanı var...
- Özdağ’dan ‘PKK ile görüştü’ iddialarına yanıt
- İstanbul'da sadece bir mahallede 2200 vaka!
- Fransa'dan Türkiye açıklaması
- İYİ Parti'de 5 isim istifa etti
Video Haberler
- Koronavirüs tedbirleri AVM’de yurttaşa engel olamadı
- İmamoğlu'nun tek sözüyle büyük sevinç yaşadılar
- Ağıralioğlu canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!
- Ambulans şoförünün darbedilme anları kamerada
- Levyeli saldırgan kamerada: Selektör yapınca sinirlendim
- Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
- Antalya'da turistlerin taciz iddiası ortalığı karıştırdı
- İzmir'de dehşet dolu anlar!
- İstanbul'da 'muhabbet' cezayla bitti
- Fatih Portakal'dan kıskandıracak paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- 'AKP ve MHP 6 ili daha kaybediyor'
- Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin
- İmamoğlu'ndan çarpıcı 'ölü sayısı' açıklaması
- Nedir bu yargıdaki ‘İstanbul Grubu?’
- Faik Öztrak'tan Berat Albayrak tepkisi
- RTE Bahçeli’yi harcar, Bahçeli de RTE’yi; zamanı var...
- Özdağ’dan ‘PKK ile görüştü’ iddialarına yanıt
- İstanbul'da sadece bir mahallede 2200 vaka!
- Fransa'dan Türkiye açıklaması
- İYİ Parti'de 5 isim istifa etti