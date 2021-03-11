Çerçioğlu: Yerli üreticiyi korumak için tarımda ithalata karşıyız

11 Mart 2021 Perşembe, 13:20

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hayata geçirilen "Aydın Çiftçi Merkezi"nde her geçen gün yeni bir yerli ürün ekiliyor. Merkezde bu kez de Aydınlı çiftçilere örnek olmak için Taşköprü sarımsağı dikimi yapıldı. Taşköprü sarımsağının doğal üretim metotlarıyla üretilerek tüketicilerle buluşturulacağı çalışmayla, tarım ürünlerinin ithal edilmesine karşı da bir farkındalık oluşturmak hedefleniyor. Taşköprü sarımsağı hasat edildikten sonra Aydınlı ve İzmirli tüketicilerin beğenisine Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Halk Ege Et marketlerinde sunulacak.

Tarımda yerli üretimin desteklenmesiyle tarımsal ürünlerin ithal edilmesinin önüne geçilebileceğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu "Ülkemiz maalesef ki sarımsağı bile ithal eder duruma gelmiştir. Bugün marketlerde tüketicilerin ithal ürünleri satın almak zorunda bırakıldığı sarımsak bu ülkenin hangi toprağına dikilirse dikilsin filizlenir. Yerli üreticimizin ithal ürünler karşısında üretimden vazgeçmesi bu ülkenin zararınadır. Bu sebeple, kendi üreticimize örnek olmak istiyoruz. Yeter ki üreticimiz üretime küsmesin ve üretmeye devam etsin. Onların yolunu açmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.