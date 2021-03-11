Çerçioğlu: Yerli üreticiyi korumak için tarımda ithalata karşıyız
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarımsal ürünlerde dışa bağımlılığa karşı, yerli Taşköprü sarımsağının üretimine başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, "Ülkemiz maalesef ki sarımsağı bile ithal eder duruma gelmiştir. Bu sebeple, kendi üreticimize örnek olmak istiyoruz" dedi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde hayata geçirilen "Aydın Çiftçi Merkezi"nde her geçen gün yeni bir yerli ürün ekiliyor. Merkezde bu kez de Aydınlı çiftçilere örnek olmak için Taşköprü sarımsağı dikimi yapıldı. Taşköprü sarımsağının doğal üretim metotlarıyla üretilerek tüketicilerle buluşturulacağı çalışmayla, tarım ürünlerinin ithal edilmesine karşı da bir farkındalık oluşturmak hedefleniyor. Taşköprü sarımsağı hasat edildikten sonra Aydınlı ve İzmirli tüketicilerin beğenisine Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Halk Ege Et marketlerinde sunulacak.
Tarımda yerli üretimin desteklenmesiyle tarımsal ürünlerin ithal edilmesinin önüne geçilebileceğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu "Ülkemiz maalesef ki sarımsağı bile ithal eder duruma gelmiştir. Bugün marketlerde tüketicilerin ithal ürünleri satın almak zorunda bırakıldığı sarımsak bu ülkenin hangi toprağına dikilirse dikilsin filizlenir. Yerli üreticimizin ithal ürünler karşısında üretimden vazgeçmesi bu ülkenin zararınadır. Bu sebeple, kendi üreticimize örnek olmak istiyoruz. Yeter ki üreticimiz üretime küsmesin ve üretmeye devam etsin. Onların yolunu açmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Müşteri kılığına giren polisten değnekçilere operasyon
- HDP'li vekillerin yerinde olsam istifa ederdim
- Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
- Genç kadının arkasından gizlice gelerek dehşeti yaşattı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
- Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
- Ayvalık'ta kan donduran vahşet!
- Sivas'ta şaşkınlık yaratan görüntüler!
- CHP'li Erol ile AKP'li Güler birbirine girdi
- Kliniğe giren köpekte tümör tespit edildi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek ve Erdoğan hakkında FETÖ’den suç duyurusu
- Erdoğan açıkladı: İşte madde madde yeni kararlar
- Türkeş'ten MHP'yi kızdıracak açıklamalar
- DSÖ'den Çin'in Sinovac aşısına ilişkin açıklama
- Demirtaş ve Kavala kararı
- İmamoğlu: Elbette bunun bir bedeli oldu...
- Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'ittifak' açıklaması
- AKP’lilerin Ersoy’la sınavı
- CHP İlçe Başkanı ve yakınlarına gece baskını
- Akşener'den İmamoğlu'nun tweetine ilişkin açıklama