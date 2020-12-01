Çeşme Belediyesi’nden karantinadaki ailelere ücretsiz yemek servisi

01 Aralık 2020 Salı, 11:37

Pandemi sürecinde de sosyal yardımlarını kesintisiz devam ettiren Çeşme Belediyesi, koronavirüs testi pozitif çıkan ve evlerinde karantinaya alınan ihtiyaç sahiplerine de yemek hizmeti başlattı.

Belediye şirketine bağlı otelde hazırlanan yemekler günlük olarak aile fertleri sayısınca paketleniyor, hijyen kurallarına uygun bir şekilde ailelerin evlerine temassız bir şekilde servis ediliyor. Dağıtımı gerçekleştiren belediye personeli de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyor.

"ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Koronavirüs süresince vatandaşların mağdur olmaması için sosyal hizmetleri arttırarak sürdürdüklerini belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı’nca belirlenerek, izolasyonda olan ve gıda temininde güçlük çeken tüm vatandaşlarımızın kahvaltı ve akşam yemeği ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Belediye olarak biz her türlü desteği veriyoruz. Vatandaşlarımızdan da sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını rica ediyoruz” dedi.