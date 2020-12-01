Çeşme Belediyesi’nden karantinadaki ailelere ücretsiz yemek servisi
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran pandemi sürecinde evinde izolasyonda olan ailelere ücretsiz kahvaltı ve akşam yemeği servisi yapıldığını dile getirerek, “Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” dedi.
Pandemi sürecinde de sosyal yardımlarını kesintisiz devam ettiren Çeşme Belediyesi, koronavirüs testi pozitif çıkan ve evlerinde karantinaya alınan ihtiyaç sahiplerine de yemek hizmeti başlattı.
Belediye şirketine bağlı otelde hazırlanan yemekler günlük olarak aile fertleri sayısınca paketleniyor, hijyen kurallarına uygun bir şekilde ailelerin evlerine temassız bir şekilde servis ediliyor. Dağıtımı gerçekleştiren belediye personeli de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyor.
"ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ"
Koronavirüs süresince vatandaşların mağdur olmaması için sosyal hizmetleri arttırarak sürdürdüklerini belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı’nca belirlenerek, izolasyonda olan ve gıda temininde güçlük çeken tüm vatandaşlarımızın kahvaltı ve akşam yemeği ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Belediye olarak biz her türlü desteği veriyoruz. Vatandaşlarımızdan da sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını rica ediyoruz” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Koca hakkında suç duyurusu
- Erdoğan, 'yeni yasakları' açıkladı
- Saldırganları savunanlar şaşırtmadı!
- Katar’ın Borsa İstanbul için ödediği para belli oldu
- Merkel'den Türkiye açıklaması
- Erdoğan'a 'veto' çağrısı
- Covid-19'a yakalanma ihtimalini belli ediyor
- 'Berat Albayrak ülkeyi iflasa sürükledi, kaçıp gitti'
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Öztrak'tan Erdoğan'a istifa çağrısı
Video Haberler
- Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan ilaç uyarısı!
- Deprem anında kahvesini içti, sakinliğiyle dikkati çekti
- Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı
- 'Bırakın, evime ekmek götürüyorum!' sözleri gündem oldu
- Taşla saldıran kadın kendisini böyle savundu
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Koca hakkında suç duyurusu
- Erdoğan, 'yeni yasakları' açıkladı
- Saldırganları savunanlar şaşırtmadı!
- Katar’ın Borsa İstanbul için ödediği para belli oldu
- Merkel'den Türkiye açıklaması
- Erdoğan'a 'veto' çağrısı
- Covid-19'a yakalanma ihtimalini belli ediyor
- 'Berat Albayrak ülkeyi iflasa sürükledi, kaçıp gitti'
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Öztrak'tan Erdoğan'a istifa çağrısı