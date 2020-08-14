Çeşme’de büyük yangın: 5 bin vatandaş tahliye edildi

14 Ağustos 2020 Cuma, 01:11

Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, destek sayısı artırıldı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, bir ucu Urla ilçesinde olan yangının Kadıovacık, Germiyan, Birgi ve Ildır'a doğru ilerlediğini bildirdi. Oran, rüzgarın şiddetinin durmaması durumunda Ildır'ın boşaltılacağını kaydetti. Oran, altı yerleşim yerinin boşaltıldığını, tahliye edilen 5 bin yurttaşın Çeşme Oteller Birliği'nin belirlediği yerlerde ve Çeşme Belediyesi'nin tesislerinde konaklayacağını söyledi. Yurttaşlara çağrıda bulunan Oran, "Bu gece uyumayalım. Çeşme'nin merkezine doğru yönelelim. Vatandaşlarımız bizden haber beklesin" dedi.

Yangının çıktığı saatlerde Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, yaptığı açıklamada, "Yangına müdahale devam ediyor. Tedbir amaçlı 4 sitemizi boşalttık." dedi.



Yangına 30 arazöz, 8 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor. Rüzgar nedeniyle büyüyen yangında ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine gelmemesi için çaba harcıyor. Havanın karanlık olması nedeniyle helikopter ve uçakla müdahale yapılmazken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.