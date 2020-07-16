Çeşme’de 'maskematik' dönemi
Çeşme Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle takılması zorunlu olan tıbbi maskelere erişimi kolaylaştırmak için kentin belli noktalarına maske otomatları yerleştirdi.
Çeşme Belediyesi, vatandaşların tıbbi maskeye erişimini kolaylaştırmak için kentin belli noktalarına 'maskematik' yerleştirdi. Kentin en kalabalık 6 noktasında konulan maske otomatları faaliyete geçti.
Koronavirüs salgını nedeniyle kamusal alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesi üzerine Çeşmeliler’in tıbbi maskeye erişimini kolaylaştırmak için maskematik hizmetini hayata geçirdiklerini dile getiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Vatandaşlarımız 2 adet maskeyi 2 TL’ye, yani tanesi 1 TL olarak satın alabilecekler” dedi.
Kentin merkezi noktalarına yerleştirilen maskematiklerin jenaratör ile çalıştığını belirten Başkan Oran, “Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanması üzerine vatandaşlarımız maske temini konusunda oldukça sıkıntı yaşamaya başladı. Bu yöntem ile Çeşmeli vatandaşlarımızın maskeye erişmelerini kolaylaştırmış olduk” diye konuştu.
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