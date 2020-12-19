Çeşme’de Toplu İş Sözleşmesi sevinci
Çeşme Belediyesi ve DİSK/Genel-İş Sendikası 4 Nolu Şubesi arasında belediyede görev yapan 330 personeli kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran ve DİSK / Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan arasında imzalanan 2 yıl süreli sözleşmeyle işçilerin taban ücretlerine zam yapıldı.
İmza töreninde konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Birlikte çok çalışıp, işimizi, aşımızı büyütecek, büyük işler başaracağız. Bir ülkede bir şeylerden tasarruf edilecekse bu emekçinin hakkı değildir. Biz daima çalışanlarımızın hakkını korumaya devam edeceğiz. Bu sözleşme işçilerimize ücret artışının yanı sıra birçok fayda da sağlayacak. Söz verdiğimiz gibi, Çeşme için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
İşçilere sosyal haklarında iyileştirmelerin yapıldığı sözleşmede Aile, çocuk ve öğrenim yardımları yapılacak. Giyim, koruyucu eşya ve gıda yardımı maddelerinin yanı sıra işçilere 400 TL yakacak yardımı yapılması eklendi. Doğan her çocuk için 500 TL doğum yardımı, evlenenlere 750 TL evlilik yardımı gibi yardımlar yapılması kararlaştırıldı. Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan 15 gün önce 10 günlük yevmiye verilmesine karar verildi.
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