Çeşme’de Toplu İş Sözleşmesi sevinci

19 Aralık 2020 Cumartesi, 12:24

İmza töreninde konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Birlikte çok çalışıp, işimizi, aşımızı büyütecek, büyük işler başaracağız. Bir ülkede bir şeylerden tasarruf edilecekse bu emekçinin hakkı değildir. Biz daima çalışanlarımızın hakkını korumaya devam edeceğiz. Bu sözleşme işçilerimize ücret artışının yanı sıra birçok fayda da sağlayacak. Söz verdiğimiz gibi, Çeşme için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İşçilere sosyal haklarında iyileştirmelerin yapıldığı sözleşmede Aile, çocuk ve öğrenim yardımları yapılacak. Giyim, koruyucu eşya ve gıda yardımı maddelerinin yanı sıra işçilere 400 TL yakacak yardımı yapılması eklendi. Doğan her çocuk için 500 TL doğum yardımı, evlenenlere 750 TL evlilik yardımı gibi yardımlar yapılması kararlaştırıldı. Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan 15 gün önce 10 günlük yevmiye verilmesine karar verildi.