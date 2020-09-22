Cevdet Erek'le 'Bergama Stereotip Üzerine'

22 Eylül 2020 Salı, 10:51

Cevdet Erek

"Bergama Stereotip Üzerine" başlıklı etkinlikte sanatçı, Büyük Bergama Sunağı’nın mimarisini ve serüvenini hareket noktası olarak alan Bergama Stereo ile, bu yapıtının devamı ve bir varyasyonu olan Bergama Stereotip başlıklı yapıtı üzerine işitsel-görsel belgeler eşliğinde konuşacak.

Harita 3: Bergama Stereotip (Basamaklar)



Sanatçı ve akademisyen Cevdet Erek, Almanya’nın Bochum şehrindeki Turbinenhalle’de Ruhrtriennale kapsamında ilk kez 2019 yılında sergilenen, ardından Berlin’deki Hamburger Bahnhof Müzesi’nin tarihi binasında gösterilen Bergama Stereo ve Arter’deki galeri mekânına özel olarak tasarladığı Bergama Stereotip başlıklı kişisel sergisinin yapım süreçlerini, yapıta eşlik eden yayınlarda yer almayan detaylara odaklanarak anlatacak.

Bergama Stereotip, 2019-2020



Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.