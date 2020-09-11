Çevreciler RES'e tepki için porselen kırdı

11 Eylül 2020 Cuma, 17:10

Çevreciler ve Çeşme-Germiyan köylüleri Güral Porselen’in 57 dönüm ormanı ve Antik Roma köyünü tahrip etmesini şiddetle kınadı ve Konak Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. İzmir Valiliği’ne çağrıda bulunan çevreciler," Kamu yararı var diye bu kanunsuzluğa izin vermeyin, kamu yararı okul için, hastane için olur, Güray Porselenin para kazanması kamu yararı değildir”, “gelin kendi gözünüzle tahribatı görün” denildi.

Çevrecilerden Dr. Engin Önen ise 500 yıllık Germiyan köyünde zaten yeterince RES ve taş ocakları tesislerinin bulunduğunu, RES etkileri yüzünden köyün yaşanmaz bir hale geldiğini, Germiyan’ın ormanlarının ve doğasının yeni bir RES tesisini kaldıramayacağını belirterek, eski zamanlarda eşkiya denizden gelirmiş, şimdiki eşkiyalar her yönden, havadan, karadan, denizden saldırıyorlar" dedi.

Avukatı Şehrezat Mercan’da hukuksuz kaçak inşaata karşı dava açtıklarını, şirketin dava açılmadan bir an önce inşaatı tamamlama paniği içinde hareket ettiğini açıkladı. Eyleme katılanlar tepki amaçlı Güral Porselen markasına ait porselenleri kırdı.