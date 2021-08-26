Cezası belli oldu: Covid-19 olduğunu söyleyip marketteki yiyeceklere öksürdü

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde bir markete girip “Covid-19 olduğunu söyleyerek, ürünlerin üstüne öksüren kadın hakkında hapis cezası verildi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2021 Perşembe, 13:19
Cezası belli oldu: Covid-19 olduğunu söyleyip marketteki yiyeceklere öksürdü
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The Hill’de yer alan habere göre, 37 yaşındaki Margaret Cirko, suçunu itiraf etmesi üzerine en az bir yıl hapis cezası aldı.

Cirko'nun bu yılın başında yaşadığı yerdeki bir süpermarkete girerek, virüse yakalandığını söylediği belirtildi. Ardından Cirko'nun sözlü tehditlerle etraftaki yiyeceklere öksürdüğü aktarıldı.

Kadının, sözlü tehditlere devam ederek reyon reyon gezdiği daha sonra 12’li bir paket bira çalmaya çalıştığı ifade edildi.

Kadının avukatı, olay sırasında Covid olmadığını söyledi.

Marketin sahibi, olayın kendilerine 35 bin dolar zararı olduğunu belirtti.


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