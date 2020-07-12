Cezasını vinçle deldi, maçı izledi

Adana Demirspor'da tank palet fabrikası ile gündeme gelen başkanı Murat Sancak, cezalı olduğu için Ümraniye ile oynanan bu kritik karşılaşmayı kiraladığı vinçle takip etti.

DHA
12 Temmuz 2020 Pazar, 21:31
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TFF 1'inci Lig'in 33'üncü hafta maçında Adana Demirspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, cezalı olduğu için bu kritik karşılaşmayı kiraladığı vinçle takip etti. Cezası nedeniyle stada ve protokol tribününe girmesi yasak olan başkan Sancak, takımını izlemek için böyle bir yol seçti.



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