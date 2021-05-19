Chelsea Leicester City'yi devirdi

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 00:20

Chelsea, Leicester City'i mağlup ederek 3. sıraya yükseldi. Chelsea'nin gollerini Rüdiger ve Jorginho kaydetti. Leicester'in tek golü ise son dakikada Iheanacho'dan geldi.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü Leicister City formasıyla 90 dakika sahada kaldı.

BEŞİKTAŞ'A YARADI

Sezonu hem kupada hem ligde şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılacak. Ancak Beşiktaş'ın eleme oynama ihtimali de bulunuyor. Eğer Chelsea, Premier Lig'de ilk 4'e giremez ve Şampiyonlar Ligi finalini kazanırsa Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamalarından değil ön elemeden katılacak.