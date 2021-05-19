Chelsea Leicester City'yi devirdi

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Leicester City'i mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2021 Çarşamba, 00:20
Chelsea Leicester City'yi devirdi
Abone Ol google-news

Chelsea, Leicester City'i mağlup ederek 3. sıraya yükseldi. Chelsea'nin gollerini Rüdiger ve Jorginho kaydetti. Leicester'in tek golü ise son dakikada Iheanacho'dan geldi. 

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü Leicister City formasıyla 90 dakika sahada kaldı. 

BEŞİKTAŞ'A YARADI

Sezonu hem kupada hem ligde şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılacak. Ancak Beşiktaş'ın eleme oynama ihtimali de bulunuyor. Eğer Chelsea, Premier Lig'de ilk 4'e giremez ve Şampiyonlar Ligi finalini kazanırsa Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamalarından değil ön elemeden katılacak. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler