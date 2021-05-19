Chelsea Leicester City'yi devirdi
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Leicester City'i mağlup etti.
Chelsea, Leicester City'i mağlup ederek 3. sıraya yükseldi. Chelsea'nin gollerini Rüdiger ve Jorginho kaydetti. Leicester'in tek golü ise son dakikada Iheanacho'dan geldi.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü Leicister City formasıyla 90 dakika sahada kaldı.
BEŞİKTAŞ'A YARADI
Sezonu hem kupada hem ligde şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılacak. Ancak Beşiktaş'ın eleme oynama ihtimali de bulunuyor. Eğer Chelsea, Premier Lig'de ilk 4'e giremez ve Şampiyonlar Ligi finalini kazanırsa Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamalarından değil ön elemeden katılacak.
Video Haberler
- Mustafa Sarıgül'den 'anket' açıklaması
- Antalya'da kabin sapığını böyle yakaladılar!
- Memleket Partisi'nin şarkısı belli oldu
- Bodrum'da mavi bayraklı plajda şoke eden anlar
- Şişli’de can pazarı! İlk görüntüler geldi
- Ekmek arası tavuk döner yiyen 9 kişi hastanelik oldu
- FETÖ elebaşının son görüntüsü ortaya çıktı
- Troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
- Kız kaçırma kavgası meydan muharebesine dönüştü
- Binlerce yıllık duvar resimleri talan edildi
En Çok Okunan Haberler
- Peker Hadi Özışık ile olan görüşmesini paylaştı
- Avrupa ordusunda “Truva atı” tartışması
- Erdoğan'ın o açıklamadan haberi yokmuş
- Büyük sızıntı doğrulandı: İşte çalınan bilgiler
- Diploma tartışmasında yeni gelişme
- Rusya'dan Türkiye'ye kötü haber: İptal ettiler
- Ceyhan'dan itiraz: Ters etki yapabilir
- Topluca zil zurna sarhoş olma çağrısı yapıldı
- Yandaşa 20 milyonluk konak ihalesi
- Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı ortaya çıktı