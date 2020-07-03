CHP; baro başkanları için TBMM Başkanı ve İçişleri Bakanı ile görüştü

03 Temmuz 2020 Cuma, 18:49

TBMM Adalet Komisyonu'nda çoklu baro düzenlemesinin görüşmeleri sürerken; baro başkanlarının adliyede suç duyurusunda bulunmalarının ardından Meclis'teki bekledikleri alana da girmelerine izin verilmemesi üzerine yeni bir gerilim yaşandı. Baro başkanlarının Çankaya kapısı önünde beklememeleri için bu alanın bariyerlerle çevrilmesi üzerine milletvekilleri ile polisler arasında arbade yaşandı.

TBMM önünde görev yapan emniyet güçlerinin hem milletvekillerine hem de baro başkanlarına yönelik sertleşen tutumu üzerine CHP devreye girdi. Edinilen bilgiye göre CHP Grup Başkanvekili Engin Altay TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşerek Meclis önünde yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. CHP'li Altay, yaşanan görüntelerin TBMM'ye yakışmadığını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

CHP'nin hem TBMM Başkanlığı hem de İçişleri Bakanlığı'yla yaptığı görüşmelerin ardından baro başkanlarının TBMM önünde bekledikleri alana girmelerine izin verildi. Böylece baro başkanları dünden bu yana bulundukları alana geri dönerek bekleyişlerini sürdürmeye devam etti.