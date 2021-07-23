CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu trafik kazasında yaşamını yitirdi

23 Temmuz 2021 Cuma, 00:30

CHP Gençlik Kolları'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu'nun yaşamını yitirdiği duyuruldu.

CHP Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Yol arkadaşımız, Hendek Gençlik Kolları Başkanımız Anıl Tanrıkulu’nu elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dileriz. Örgütümüzün başı sağ olsun."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin taziye mesajı ise şöyle:

"Bir genç arkadaşımızın daha ölüm haberiyle sarsıldık. Hendek Gençlik Kolları Başkanımız Anıl Tanrıkulu’yu kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Değerli kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yol arkadaşlarımıza sabır diliyorum. Örgütümüzün başı sağ olsun."