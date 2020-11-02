CHP heyeti İzmir'de: ‘70 milyar 985 milyon TL nerede, nereye harcandı?’

02 Kasım 2020 Pazartesi, 14:16

CHP heyeti depremin en şiddetli etkilediği Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi ve Yapı Laboratuvarı önünde değerlendirmelerde bulundu.

‘BU PARALAR NEREDE’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 'geçici' denilerek getirildiği 1999 yılından bu yana 70 milyar 985 milyon TL Deprem Vergisi toplandığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu paralar nerede? Nereye Harcandı? Hani bu paralarla Türkiye'nin deprem güvenliği sağlanacaktı? Dönemin Maliye Bakanı dedi ki: 'vergiler duble yollar için harcandı. Hemen ardından bir önceki bakan dedi ki: 'milleti kandırmayın, milleti aldatmayın, bu paralar bütçenin ihtiyacı olduğu için harcandı."

Türkiye Cumhuriyeti'nde her afet sonrasında bir Fay Yasası çıkmasının mecburiyet olduğu hep vurgulanır. Ağustos ayının başında yine Bakan açıklama yaptı. 'Biz bununla ilgili bir ekip kurduk. Çalışmalarımızı yapıyoruz ancak meclisin ilk açıldığı günde gelecek' dedi. İnsanlar canlarını kaybettikten sonra meclise getireceğiniz kanun tasarılarının ne anlamı var? Bu kadar insan can çekişirken, acı çekerken sizin bu milletin bir dakikasını bile harcamaya ne hakkınız var? ne haddiniz var?"

‘ARTIK YETER’

CHP Çevre ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Anlaşılan o ki dört gün beş gün daha deprem konuşulacak. Bir hafta sonra yavaş yavaş gündemin sonlarına gidecek bu deprem meselesi. On gün on beş gün sonra herkes yine işine bakacak. Kimse depremi konuşmayacak. Ta ki, Allah göstermesin yeni bir deprem olana kadar. Yeni bir deprem olduktan sonra yeniden fay kanunu deprem vergisi, bunlar tartışılacak.

Yapılması gereken yeni bir strateji. Deprem olur, insanları enkazdan nasıl çıkartırız? bunu düşüneceğiz ama deprem olduğu zaman binaların çökmesini nasıl engelleriz? Bunu da düşünmemiz gerekiyor.

Hükümete düşen bir görev var: Hemen, acilen başta İstanbul olmak üzere fay hattı bulunan bütün şehirlerde risk analizi yapılmalı. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini artık depremlerde hatırlamayalım. Her daim aklımızda olsun. Artık yeter.

Görevliler, yetkililer görevini iyi yapsın istiyoruz. Bakanlar, AK Parti milletvekilleri… Bir görüntüye girme derdi… Bırakın da arama kurtarma ekipleri işini yapsın. Burası şov yeri değil.”

CHP Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de, "Bir sonraki depremde yine can kayıplarını değil ne kadar sağlam yapılarımız olduğunu kavuşmamız için ruhsatlı ruhsatsız bütün binaların deprem ve afet güvenliği karnesinin hazırlanması gerekiyor. Bu sorumluluğu yüklenmiş olan yetkililerin bunu yerine getirmesi için biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.