CHP İlçe başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’ın Bayat CHP İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün, yakalandığı Covid-19 salgını sonrası hayatını kaybetti.
Bayat CHP İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün, bir süredir tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Başka rahatsızlıklarının da bulunduğu öğrenilen CHP İlçe Başkanı Üstün’ün Korona virüs (Covid-19)’a bağlı solunum yetmezliğini nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
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