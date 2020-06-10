CHP İlçe başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Bayat CHP İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün, yakalandığı Covid-19 salgını sonrası hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2020 Çarşamba, 12:17
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Bayat CHP İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün, bir süredir tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Başka rahatsızlıklarının da bulunduğu öğrenilen CHP İlçe Başkanı Üstün’ün Korona virüs (Covid-19)’a bağlı solunum yetmezliğini nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.


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