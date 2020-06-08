CHP infaz için AYM’ye ‘esastan’ başvuracak

AKP ve MHP’nin TBMM’ye getirerek muhalefetin itirazına karşın yasalaştırdığı infaz düzenlemesini şekil yönünden iptal edilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götüren CHP’nin bu hafta içinde esastan başvuru yapması bekleniyor.

Mahmut Lıcalı
08 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00
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CHP’nin yaklaşık 100 sayfadan oluştuğu belirtilen başvuru dilekçesinde 69 maddeden oluşan düzenlemenin 17 maddesinin başta eşitlik ilkesi olmak üzere anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istenecek.

İnfaz düzenlemesine esastan yapılacak başvuru tarihi için son günün 15 Haziran olduğu, bu kapsamda önümüzde hafta içinde CHP’nin bu konuda AYM’ye başvuru yapacağı ifade ediliyor.

Parti içinde Yüksek Mahkeme’nin vereceği kararın istenmeyen sonuçlar doğurabileceği yorumları da yapılırken; parti kaynakları, CHP’nin bu konuda kırmızı çizgilerine dikkat ederek başvuru yapacağını bildiriyor.


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