CHP İstanbul İl Örgütü, İstanbul Sözleşmesi için sahaya çıkıyor

14 Ağustos 2020 Cuma, 13:57

CHP İstanbul İl Örgütü, İstanbul’un 39 ilçesinde gerçekleştireceği “İstanbul Sözleşmesi Uygulansın, Kadınlar Yaşasın” kampanyasıyla vatandaşa İstanbul Sözleşmesi’ni anlatacak. İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için her gün en az bir kadının öldürüldüğünü söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “İstanbul’un 39 ilçesinde sözleşmenin neden önemli olduğunu ve ne işe yaradığını kadın ya da erkek fark etmeksizin herkese anlatacağız. Bu sözleşme kadınların insan olarak doğuştan kazandıkları en temel haklarını korumak için var. İnsan hakları tartışmaya açılamaz, pazarlık konusu olamaz” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için devletin atması gereken adımları temel alan İstanbul Sözleşmesi’ni anlatmak ve uygulanmasını sağlamak için İstanbul genelinde binlerce kişiyle sahaya çıkmaya hazırlanıyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın “İstanbul Sözleşmesi Uygulansın, Kadınlar Yaşasın” sloganıyla önümüzdeki hafta başında startını vereceği kampanyayla sözleşmenin temel hedefleri, ne işe yarayacağı, nasıl uygulanacağı ve sözleşmeyle ilgili doğru bilinen yanlışlar halka anlatılacak.

Kampanya kapsamında 39 ilçede onlarca stand kurulacak; metro ve metrobüs duraklarında, vapur iskelelerinde broşürler dağıtılacak. CHP İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından oluşturulan yaklaşık 100 kişiden oluşan bir ekip de “İstanbul Sözleşmesi Nedir? Bana Sor” yazılı t-shirtlerle kent meydanlarında vatandaşın kafasına takılan sorulara yanıt verecek, bilgilendirmelerde bulunacak. CHP İstanbul Kadın Kolları ise 39 ilçede belirlenen mahallelerde ev ev dolaşarak İstanbullu kadınlara İstanbul Sözleşmesi’ni anlatacak; kadınların sorularına yanıt verecek.

"ÖRGÜTLERİMİZ KADIN, ERKEK, GENÇ HEP BİRLİKTE SAHADA OLACAK"

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından İstanbul Sözleşmesi ile ilgili parti örgütü için bilgi notları ile halka dağıtılmak üzere broşürler de hazırlandı. İstanbul’da milyonlarca vatandaşa dağıtılmak üzere hazırlanan broşürlerde İstanbul Sözleşmesi’nin tanımı, amaçları, ne işe yarayacağı, nasıl uygulanacağı, sözleşmeyle ilgili doğru bilinen yanlışlar, kadına yönelik şiddet türleri, Türkiye’de kadınların sosyo-ekonomik durumu ve kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin istatistiki bilgilere yer verildi.

“İstanbul Sözleşmesi Uygulansın, Kadınlar Yaşasın” kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye’de yaşayan tüm kadınların yaşamsal haklarını garanti aldığını ve devletin sözleşmeyi hukuki olarak uygulamak zorunda olduğunu söyledi. Kaftancıoğlu, “İktidarın eşitliği ve yaşama hakkını sağlamakta yetersiz kaldığı mevcut ortamda İstanbul Sözleşmesi bir zorunluluktur. İktidar, kadına yönelik şiddet konusunda hükümlülüklerini yerine getiremiyor. Bu sebeple şiddet konusunda iktidarın denetleyicisi olan ve kadın haklarını tanımlayan İstanbul Sözleşmesi’ni sonuna kadar savunacağız. İstanbul’un 39 ilçesinde sözleşmenin neden önemli olduğunu ve ne işe yaradığını kadın ya da erkek fark etmeksizin herkese anlatacağız. Örgütlerimiz kadın, erkek, genç hep birlikte sahada olacak. Araştırmalar da gösteriyor ki vatandaşlar İstanbul Sözleşmesi’ni öğrendikçe, okudukça sözleşmeye daha fazla sahip çıkıyor. Bu yüzden hedefimiz 16 milyon İstanbulluya sözleşmeyi anlatmak. Çünkü bu sözleşme her kadının en temel insan haklarını korumak için var. İnsan hakları tartışmaya açılamaz, pazarlık konusu olamaz. İstanbul Sözleşmesi uygulansın, kadınlar yaşasın” dedi.