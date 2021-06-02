CHP İstanbul'dan yeni pankart: 10 bin dolar alan siyasetçi kim?
CHP İstanbul il ve ilçe başkanlıkları "128 milyar dolar nerede?" pankartlarının ardından şimdi de "Mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim?" pankartı astı.
CHP il ve ilçe başkanlıklarında “128 milyar dolar nerede?” afişlerinin ardından şimdi de “Mafyadan aylık 10 Bin $ alan siyasetçi kim?” sorusunun yer aldığı pankartları İstanbul İl Başkanlığı ve 39 ilçe başkanlığı binasına astı.
KAFTANCIOĞLU: SAHİ, MAFYADAN AYLIK 10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ KİM?
Binaya asılan pankartın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, “Sahi, mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim? İstanbul'da il başkanlığımız ve 39 ilçe başkanlığımızdan soruyoruz” notunu düştü.
Sahi,— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) June 2, 2021
Mafyadan aylık 10 Bin $ alan siyasetçi kim?
İstanbul’da il başkanlığımız ve 39 ilçe başkanlığımızdan soruyoruz#10bindolarkimaldı pic.twitter.com/6IpznwsXZJ
NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, “Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor” dediği kişinin eski AKP Milletvekili Metin Külünk olduğu iddia edilmişti. Süleyman Soylu'nun, “Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor” ifadelerindeki milletvekili olduğu ileri sürülen AKP'li Metin Külünk, konunun sorulması üzerine "Hassasiyetinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diyerek cevap vermekten kaçınmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 134 CHP milletvekili TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a başvurarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gündeme getirdiği “organize suç örgütünden 10 bin dolar alan siyasetçi”nin kim olduğunun açıklanmasını istemişti.
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