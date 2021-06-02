Binaya astı... '10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim?'

02 Haziran 2021 Çarşamba, 17:42

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun önce ‘bir milletvekili’ sonra ise ‘bir siyasetçi’ diyerek adını açıklamadığı birinin Sedat Peker’den 10 bin dolar aylık aldığı yönündeki sözleri üzerine CHP Niğde İl örgütü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop’u göreve çağırdı.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, “128 milyar dolar nerede?” sorusuna bir yanıt alamadıklarını belirterek, “Hiç olmazsa 10 bin dolar alan siyasetçi kim, bunu öğrenelim” dedi. Adem, “Sayın Mustafa Şentop, bunun açığa çıkarılmasıyla görevlisiniz. Eğer görevinizi yapmayacaksanız şanlı Meclisin, gazi Meclisin, o meclis başkanlığı koltuğunu terk etmeniz gerekir. 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir? Bunu bir an önce açıklayınız” çağrısı yaptı.