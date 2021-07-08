CHP İzmir'de zam tepkisi: Milyonlar açlıkla boğuşuyor

08 Temmuz 2021 Perşembe, 15:34

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, il yönetimi ile birlikte Konak'taki hizmet binası önünde basın açıklaması yaptı. Yücel'e CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin de eşlik etti.

"ŞAHLANAN BİR AVUÇ İMTİYAZLI OLACAK"

Temmuz ayı başında yapılan zamlarla birlikte Türkiye'de ekonomik krizin buhran haline geldiğini söyleyen Deniz Yücel açıklamasında şunları kaydetti:

"Üç yıl önce 2018 yılının Temmuz ayında ucube tek adam rejiminin resmen yürürlüğe girmesiyle birlikte yaşadığımız ekonomik krizin şiddeti arttı. Şahsım hükümetinin, halkı Covid-19 salgınıyla mücadelede yalnız bırakmasının ardından bu kriz tam bir buhrana dönüştü. Geldiğimiz noktada milyonlarca emekçi, memur, çiftçi, emekli, esnaf, öğrenci buhranın ortasında yaşam mücadelesi veriyor. Milyonlar işsizlikle, hayat pahalılığıyla, yoksullukla, borçlulukla ve maalesef açlıkla boğuşuyor. Halkımız bu sorunlarla boğuşurken, saraylarından ülkeyi yönetenler, milyonların sırtına yeni yükler bindiriyor. Erdoğan’ın şahsım hükümeti, miting meydanlarında “Temmuz ayında ekonomi şahlanacak” demişti ama temmuz ayıyla beraber zam yağmuru hızlandı. Anlaşılan o ki, şahlanan yine milyonlar değil, bir avuç imtiyazlı insan olacak.

"BOZUK DÜZEN ZAM GETİRDİ"

1 Temmuz itibariyle elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12, sanayi kuruluşlarında kullanılan doğalgaza yüzde 20, LPG’ye 60 kuruş, öğrenci harçlarına ise yüzde 10 zam yapıldı. Son zamlarla birlikte, sene başından beri elektriğe yüzde 22, doğalgaza yüzde 20 zam uygulanmış oldu. Ucube tek adam rejiminin yürürlüğe girdiği günden bugüne elektrik faturaları 8 kez, doğalgaz faturaları da 13 kez zamlandı. İktidarın kurduğu bu bozuk düzen, vatandaşa sadece açlık, işsizlik ve zam getirdi. Saray rejiminin, halkın sırtına yüklediği büyük yük ve ağır ekonomik yıkım, TÜİK'in artık makyaj tutmayan enflasyon verilerinde bile görülüyor. TÜİK’in açıkladığı Haziran 2021 verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 17.53 ile son 2 yılın zirvesine yükseldi. Üreticinin maliyetleri ise yıllık yüzde 42.89 artışla son 32 ayın zirvesinde. Bütün bu gelişmeler, Saray rejiminin yarattığı yıkımın, halkın sırtına yeni yükler bindireceğinin de işareti."