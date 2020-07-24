CHP kurultayı için hazırlanan Z kuşağının rap klibi: "Geleceğini düşünen bu çocukların suçu ne?"
CHP’nin yarın başlayacak 37. olağan kurultayı öncesi kurultay programı da netleşiyor. Kurultayda 2023’te ilk kez sandık başına gidecek olan Z kuşağı genç seçmenlerin hedeflenmesi bekleniyor. Kurultayda kullanılacak müzikler Ali Altay ile Canberk Durucu tarafından yapıldı. Durucu’nun hazırladığı, gençlerin yaşadığı sorunlara odaklanan RAP türü klip hareketli beatleri ve akılda kalıcı sözleri ile dikkat çekiyor.
Genç sanatçı, Canberk Durucu “Böyle bir iş yaptığım için çok gururluyum, onur duyuyorum. Türkiye’nin en köklü partisi CHP’nin gençleri de en iyi anlayan parti olduğunu düşünüyorum. CHP’nin iktidara yürüyüşünde en ufak bir katkım olabilirse ne mutlu” ifadelerini kullandı.
Durucu tarafından bestelenen şarkının sözleri ise şu şekilde:
YÜRÜYORUZ İKTİDARA
Kaygı yok, aydınlık çok yakın
İnancımız tam ve de hedefimiz yüksekte
Sakin gücün izinde
Sorun ne? Yarınlar aydınlık toplumun her kesimine
Bizde gelenek bellidir, Kuvayi Milliye
Millet için geliyoruz, aydınlık Türkiye
Kuruluştan kurtulaşa ilkeler belli
100 yıllık gelenek, arkada halkın iradesi
40 yıl vergi ver, 40 gün dayanama
Ay sonunda gelecek icra kağıdı kapına
Stopaj ve vergiler derdi olan toplumun tümü
Ayrışma siyasetinden kayboluyor bütünü
Hakkımızı savunurken dağıtıldı savunma
Cübbe ve düğme, iğne iplik yanına
Unutuldu bağımsızlık ilkeleri hepten
Yiyen yedi, kaçan kaçtı Mahsuni Şerif’ten
NAKARAT
Altı okun izinde yürüyoruz iktidara
Kuşak farkı yok, herkes yanımızda
Hak hukuk ve adalet yüreğimiz kaplı cesaret
Önünü göremezken sansürle perde
Sunidir gündemler, asıl olan gerçek ne?
Kaybolurken yılların, tartışılan konu ne?
Geleceğini düşünen bu çocukların suçu ne?
2008 de doğdun 5 bin dolar borçla
Şimdiyse günümüzde 5 kat daha fazla
20 sene oku, çalış kazansın sadakat
Merak etme bizle birlikte gelecek liyakat
İsrafın sonucunda bedel ödeyen çocuklar
Fatura kime kesilir, huzursuz sokaklar
Emekçinin emeği ezilir sistem altında
İstediğini alamaz, tüm gününü harcasa da
Bütün nehirler adalet için aksa da
Sussuzluğu gidermez, geldiğimiz noktada
Demokrasi için eğer bedel ödenecekse
Önce CHP öder bu böyle biline
Müzisyen Ali Altay da, CHP'nin 'İktidar Kurultayı' adını verdiği 37. Olağan Kurultayı'na özel "İktidarın yolu Kılıçdaroğlu" ismiyle yeni bir şarkı besteledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, şarkıcı Ali Altay'ın kurultay şarkısını Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı: "Kurultay’a özel hazırlanan, söz ve müziği Ali Altay’a ait olan “İktidarın yolu Kılıçdaroğlu” şarkısını dinleyin... Yorumlarınızı merak ediyorum :)"
CHP’de yeni parti yönetiminin belirleneceği 37. olağan kurultay yarın başlayacak. Yedi milyona yakın seçmenin oluşturduğu Z kuşağının hedeflendiği kurultayda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salona, kurultay için hazırlanan rap türündeki şarkıyla giriş yapacak. "İktidar kurultayı" sloganıyla yapılan kurultayda, 1356 delege yeni yönetimi seçecek. Kılıçdaroğlu, yapacağı konuşmasında da partisinin yeni vizyonunu açıklayacak.
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