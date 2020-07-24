CHP kurultayı için hazırlanan Z kuşağının rap klibi: "Geleceğini düşünen bu çocukların suçu ne?"

24 Temmuz 2020 Cuma, 14:50

Genç sanatçı, Canberk Durucu “Böyle bir iş yaptığım için çok gururluyum, onur duyuyorum. Türkiye’nin en köklü partisi CHP’nin gençleri de en iyi anlayan parti olduğunu düşünüyorum. CHP’nin iktidara yürüyüşünde en ufak bir katkım olabilirse ne mutlu” ifadelerini kullandı.

Durucu tarafından bestelenen şarkının sözleri ise şu şekilde:

YÜRÜYORUZ İKTİDARA

Kaygı yok, aydınlık çok yakın

İnancımız tam ve de hedefimiz yüksekte

Sakin gücün izinde

Sorun ne? Yarınlar aydınlık toplumun her kesimine

Bizde gelenek bellidir, Kuvayi Milliye

Millet için geliyoruz, aydınlık Türkiye

Kuruluştan kurtulaşa ilkeler belli

100 yıllık gelenek, arkada halkın iradesi

40 yıl vergi ver, 40 gün dayanama

Ay sonunda gelecek icra kağıdı kapına

Stopaj ve vergiler derdi olan toplumun tümü

Ayrışma siyasetinden kayboluyor bütünü

Hakkımızı savunurken dağıtıldı savunma

Cübbe ve düğme, iğne iplik yanına

Unutuldu bağımsızlık ilkeleri hepten

Yiyen yedi, kaçan kaçtı Mahsuni Şerif’ten

NAKARAT

Altı okun izinde yürüyoruz iktidara

Kuşak farkı yok, herkes yanımızda

Hak hukuk ve adalet yüreğimiz kaplı cesaret

Önünü göremezken sansürle perde

Sunidir gündemler, asıl olan gerçek ne?

Kaybolurken yılların, tartışılan konu ne?

Geleceğini düşünen bu çocukların suçu ne?

2008 de doğdun 5 bin dolar borçla

Şimdiyse günümüzde 5 kat daha fazla

20 sene oku, çalış kazansın sadakat

Merak etme bizle birlikte gelecek liyakat

İsrafın sonucunda bedel ödeyen çocuklar

Fatura kime kesilir, huzursuz sokaklar

Emekçinin emeği ezilir sistem altında

İstediğini alamaz, tüm gününü harcasa da

Bütün nehirler adalet için aksa da

Sussuzluğu gidermez, geldiğimiz noktada

Demokrasi için eğer bedel ödenecekse

Önce CHP öder bu böyle biline

Müzisyen Ali Altay da, CHP'nin 'İktidar Kurultayı' adını verdiği 37. Olağan Kurultayı'na özel "İktidarın yolu Kılıçdaroğlu" ismiyle yeni bir şarkı besteledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, şarkıcı Ali Altay'ın kurultay şarkısını Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı: "Kurultay’a özel hazırlanan, söz ve müziği Ali Altay’a ait olan “İktidarın yolu Kılıçdaroğlu” şarkısını dinleyin... Yorumlarınızı merak ediyorum :)"

CHP’de yeni parti yönetiminin belirleneceği 37. olağan kurultay yarın başlayacak. Yedi milyona yakın seçmenin oluşturduğu Z kuşağının hedeflendiği kurultayda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salona, kurultay için hazırlanan rap türündeki şarkıyla giriş yapacak. "İktidar kurultayı" sloganıyla yapılan kurultayda, 1356 delege yeni yönetimi seçecek. Kılıçdaroğlu, yapacağı konuşmasında da partisinin yeni vizyonunu açıklayacak.