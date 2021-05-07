CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Karşıyaka'ya tebrik telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol temsilcisi Casademont Zaragoza'yı mağlup ederek, adını finale yazdıran Pınar Karşıyaka'yı kutladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2021 Cuma, 22:54
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Karşıyaka'ya tebrik telefonu
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Kılıçdaroğlu, Basketbol Şampiyonlar Ligi 8’li Yarı Final karşılaşmasında Casademont Zaragoza'yı 84-79’luk skorla mağlup ederek adını finale yazdıran Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol takımını tebrik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, twitter hesabından yayınladığı şu mesajla Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımını tebrik etti:

‘’ Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi’nde, sergilediği başarılı performans sonucu finale yükselmeyi başaran Pınar Karşıyaka’yı kutluyorum. Final maçını da kazanarak kupayı ülkemize getireceğine yürekten inanıyorum.’’


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