CHP PM Üyesi Umut Akdoğan, hazırladığı eğitim raporunu sundu

13 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

CHP Parti Meclisi üyesi Umut Akdoğan, yüz yüze eğitime ilişkin hazırladığı raporda, okulların çok önemli bir bölümüne temizlik elemanı gelmediğini belirterek, “Birçok devlet okulunda temizlik yapmak için veliler okullara çağırılmıştır” dedi. Öğretmenler, okul müdürleri ve personelde aşı karşıtı olanların bulunduğuna işaret eden Akdoğan, “MEB, partimize ait belediyelerden gelen yardımları geri çevirmemeli” ifadelerini kullandı.

CHP PM üyesi Akdoğan, yüz yüze eğitime ilişkin hazırladığı rapor ile sorunları yardımcı personel eksikliği, sınıf mevcutları, ulaşım ve aşı karşıtlığı gibi 10 başlık altında topladı. Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:

- Personel kadrosu eksik: Okullarımız, İŞKUR aracılığıyla 8 ay boyunca çalıştırılan personele emanet edildi. Bu personelin çoğunluğu okulun açıldığı tarihte iş başına gelmiyor, okullar yaz aylarında kapanmadan okuldan ayrılıyor. Güvenlik personeli de bu geçici personel içinden seçildiği için okulların çoğunda güvenlik personeli de bulunmuyor. Okulların açılmış olmasına karşın çok önemli bir bölümüne temizlik elemanı henüz gelmedi. Birçok devlet okulunda temizlik yapmak için veliler okullara çağırıldı. Kimi okullarda öğretmenler kendi bütçelerinden para ayırarak bu temizliği yaptırmak zorunda kaldı.

- El yıkanamıyor: Okul tuvaletlerinde sabun dahi yok. Teneffüslerde tuvaletleri idareciler tarafından kapatılan okullar var.

- Sınıflar kalabalık: Kimi yerlerde kırkı aşkın sayıda öğrenci bir sınıfta ders yapmak zorunda kalıyor.

- Giriş çıkışlar kalabalık: Okul önlerinde araç ve yaya kalabalığı oluşuyor. Okulların giriş-çıkış saatlerindeki esnemeler, bu sorunu çözebilir.

- Aşı karşıtları var: Öğretmenler, okul müdürleri ve personelde aşı karşıtı olanlar var. MEB’in, özel bir bilinçlendirme ve aşı kampanyası başlatması gerekiyor.

- Ödenek 3 lira bile değil: Tüm ihtiyaçlar için zamanında ulaşmayan ödenek öğrenci başına 3 lira dahi değil. Bu bütçeleri alabilen az sayıdaki okuldan alınan bilgilere göre okullardaki öğrenci sayısı arttıkça öğrenci başına düşen ödenek tutarı daha da düştü.