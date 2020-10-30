CHP heyeti İzmir'e deprem bölgesine gidiyor

30 Ekim 2020 Cuma, 16:09

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de yaşanan depremin ardından, incelemelerde bulunmak üzere heyet kurulması talimatı verdi.

CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ali Öztunç ve Ahmet Akın ile bölge milletvekillerinin yer aldığı heyet, İzmir'e doğru yola çıktı.

Bölgede gerçekleştirilen arama - kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının aksamaması için, CHP lideri Kılıçdaroğlu "geçmiş olsun" ziyaretini önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek.

CHP'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen, İzmir merkezli depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemesini temenni ediyor, bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Belediyelerimiz ve bölgedeki milletvekillerimiz arama faaliyetlerine destek olmak üzere tüm imkanlarıyla harekete geçmiştir.”