CHP'den Atatürk vurgulu 'Sakarya Zaferi' mesajı
Cumhuriyet Halk Partisi, 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Cumhuriyet Halk Partisi, Sakarya Zaferi'nin 99. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Mesajda şu ifadeler yer aldı:
Ulu Önderimiz, Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.
Sakarya Zaferi’nin 99. yıldönümü kutlu olsun. #SakaryaMeydanMuharebesi
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