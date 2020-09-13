CHP'den Atatürk vurgulu 'Sakarya Zaferi' mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi, 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2020 Pazar, 16:14
CHP'den Atatürk vurgulu 'Sakarya Zaferi' mesajı
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Cumhuriyet Halk Partisi, Sakarya Zaferi'nin 99. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

Ulu Önderimiz, Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Sakarya Zaferi’nin 99. yıldönümü kutlu olsun. #SakaryaMeydanMuharebesi


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