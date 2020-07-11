CHP'den havai fişek satışının yasaklanması için kanun teklifi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun”da değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

'YİNE GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMADI'

Havai fişeklerin satılması ve ithal edilmesinin yasaklanmasını öngören kanun teklifinin gerekçesinde; Sakarya’nın Hendek İlçesi’ndeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 yurttaşın yaşamını yitirdiği, kazadan birkaç ay önce denetim yapılmış olmasına rağmen kazada ciddi ihmallerin bulunduğu belirtildi. Bu kazadan 6 gün sonra havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü patlatma amacıyla kamyondan indirildiği sırada yeni bir patlama meydana geldiği, üç jandarma personeli şehit olduğu ve yine gerekli önlemlerin alınmadığı vurgusu yapıldı.

KAMU SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE CİDDİ TEHDİT

Havai fişeklerin kamu sağlığı ve ekosisteme de zarar verdiği belirtilerek teklifin amacı şöyle anlatıldı:



“Yıllardır eğlence malzemesi olarak kullanılan havai fişeklerin gerek kamu sağlığı gerek kamu güvenliği ve ekosistemin sağlığı açısından ciddi tehditler oluşturması nedeniyle kamuoyunda havai fişeklerin kullanımının sınırlandırılması ve yasaklanması noktasında ciddi bir beklenti oluşmuştur. Havai fişekler hem içerdikleri kimyasal elementler açısından hem de çıkardığı yüksek ses açısından vatandaşlarımızın sağlığına ciddi tehditler oluşturmaktadır. Havai fişek türlerinin yapımında fare zehrinde bulunan baryum kullanıldığı gibi nitrat ve odun karışımı da kullanılabilmektedir. Ayrıca her havai fişek patladığında sülfürdioksit, karbondioksit, karbonmonoksit gibi havada asılı kalabilen maddeler serbest kalmaktadır.

KAMLUMBAĞA ÖLÜYOR, KUŞLAR YOLUNU BULAMIYOR

Havai fişeklerin insana olan etkisinin yanı sıra çevremizdeki hayvanlara da ciddi etkisi olmaktadır. Oluşan yüksek sesten korkan kuşların yuvasını terk etmesinin yanı sıra bu yüksek ses yakında bulunan kuşlar için ölüm gibi ciddi tehdit oluşturmaktadır. Caretta caretta türü kaplumbağalar yumurtadan çıktıktan sonra denize gitmek için, göçmen kuşlar da gece vakti göç edecekleri yere ulaşmak için ay ışığını kullanmaktadırlar. Ancak havai fişeklerin oluşturduğu güçlü ışık hayvanları yanıltabilmekte ay ışığı sandığı ışığa giden kaplumbağa ölmekte, göç eden kuşlar yönlerini bulamamaktadırlar. Havai fişekler oluşturduğu bu tehditlerin yanı sıra hem kamu kurumları hem de şahıslar tarafından çok sayıda organizasyonda kullanılması amacıyla gerek ithal edilmesi gerekse güvenlik önlemlerinin alınması hususunda ülke ekonomisine de ciddi bir yük getirmektedir. Hazırlanan bu kanun teklifi ile bu sorunların önüne geçmek amacıyla havai fişeklerin ithal edilmesine ve satılmasına yasak getirilerek hem insanlarımızın hem de çevredeki hayvanların sağlıklarının korunması amaçlanmıştır. Kanuna eklenecek olan geçici madde ile havai fişek ithal ederek veya havai fişek satarak geçimini sağlayan vatandaşlarımızın mağdur olmasının da önüne geçilmesi amaçlanmıştır.”