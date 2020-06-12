CHP'den 'maçlar TRT'den şifresiz verilsin' önerisi
CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, liglerin başlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar iyi paralar kazananlar fedakarlık yapsın, lig maçları şifresiz TRT'den naklen yayınlansın, yoksa bulaşma riski çok yüksek olur"dedi.
CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, liglerin başlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar iyi paralar kazananlar fedakarlık yapsın, lig maçları şifresiz TRT'den naklen yayınlansın" dedi. Özel, maçların toplu olarak izlenilmesinin koronavirüs riskini artıracağını da savundu.
İşte Özel'in TBBM'deki konuşması:
"Ligler başlıyor. Maçlar seyircisiz doğru mu doğru, maçların oynanmasını istemeyenler oldu, ama başlıyor, bir risk alındı. Ama çok büyük bir risk var. Bu maçlar TV'den şifreli veriliyor. Bu ne demek kahvehanelerden maç izlenecek demek, kahvehanelerde kümelenmek demek. Bunun önüne geçemezsiniz. Maç yayını olan eve toplanmak demek.
Bu ülkenin futbol sevgisi, bu şifreli maçlar başladığında büyük tehlikedir. Buradan çağrımızdır. Yayıncı kuruluş için bu maçların başlanıldığı söyleniyor. Yıllardır bu işlerden çok iyi paralar kazanılıyor. Onlar biraz fedakarlık mı yapar, ya da bu para o kuruma ödenir de TRT'den maçlar takır takır verilirse herkes evinde izler. Hem bu kadar eziyet çekmiş halkımıza bir jest olur, hem de tedbir olur. Yoksa her kahvehane ve ve toplu maç izlenilen her ev yeni bulaşma riskidir. Samimi ve ciddi bir çağrı yapıyoruz."
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