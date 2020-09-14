CHP'den Oruç Reis tepkisi: 'Geminin dönmesi taviz'

14 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sismik araştırmalar için Doğu Akdeniz’de bulunan Oruç Reis gemisinin Antalya’ya dönmesi üzerine partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu dün olağanüstü topladı. Genel Merkez’de 18.00’de başlayan toplantıda Dış Politikadan Sorumlu Başdanışman Ünal Çeviköz sunum yaptı. MYK toplantısının ardından yapılan açıklamada “Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya açıklarına demirlemesi bir ‘taviz’ olarak değerlendirilmektedir. Hükümeti, haklı davalarımızda taviz vermemeye çağırıyoruz” denildi.

TBMM’nin siyasetin güç odağı olmaktan çıkarılmasının, dış politikada Türkiye’yi haklı davalarında yalnızlaştırdığı ve taviz verir konuma düşürdüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bir ‘devlet politikası’ olması gereken dış politika, öncelikle iç politikaya malzeme edilmiş, Dışişleri Bakanlığı ve bürokrasisi de devre dışı bırakılarak, tek bir kişinin aldığı kararlar ile yönetilir hale getirilmiştir. Ayrıca, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında ‘Kıbrıs Kara, Açık Deniz ve Liman Güvenliği Merkezi’ kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalanması ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye karşıtı açıklamaları büyük endişeyle karşılanmıştır. Pompeo’nun, Rum Yönetimi ile mutabakat imzalamış olması, bölgedeki gerginliği daha da artırarak, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz sorununun barışçıl bir şekilde çözümünü daha da zorlaştıracaktır. KKTC’nin haklarını hiçe sayan bu mutabakat 1960 Londra ve Zürih anlaşmalarına da aykırılık teşkil etmektedir. Pompeo’nun adayı ziyareti sırasında KKTC yetkilileri ile görüşme yapmadan ayrılması ise adadaki Türk varlığına yapılmış bir saygısızlıktır. Ülkemizin yetkili kurumları tarafından söz konusu mutabakata ilişkin açıklama yapılmamış olmasını esefle karşılıyoruz.”