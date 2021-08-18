CHP'li Adıgüzel: 1,5 yılda 8 milyar toplandı, 4 milyon öğrenci eğitime erişemedi

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 19:12

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 2020 ve 2021’in ilk 7 ayında Özel İletişim Vergisi (ÖİV) kapsamında 7 milyar 918 milyon TL toplandığını açıkladı. Adıgüzel, “Bu parayla pandemi döneminde uzaktan eğitime erişemeyen 4 milyonu aşkın öğrenciye internet de götürülür, cihaz da temin edilirdi” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında 4 milyar 488 milyon TL Özel İletişim Vergisi toplandığını, 2021 yılının ilk 7 ayında ise 3 milyar 430 milyon TL vergi toplandığını belirten Adıgüzel, ÖİV kapsamında 2020 yılı bütçe hedefi 4 milyar 132 milyon TL iken, tahsil edilen toplam miktar 4 milyar 488 milyon TL olarak gerçekleştiğine dikkat çekti.

CHP'li Adıgüzel’in yazılı açıklaması şöyle:

"4 MİLYON ÖĞRENCİYE İNTERNET DE GÖTÜRÜLÜRDÜ"

"İktidar, vatandaştan vergiyi topladı ama pandemi döneminde resmi rakamlara göre uzaktan eğitime erişemeyen 4 milyonu aşkın öğrenciye internet götüremedi. Vergi ödemek vatandaşın görevi. Ancak vergi yükünü halka adil olarak dağıtmak ve ödenen verginin nereye gittiğinin hesabını vermek de devletin görevi. Özel İletişim Vergisi adı altında bugüne kadar 70 milyar TL’yi aşkın vergi toplanmış. Peki, bu toplanan vergiler nereye gitti? Yalnızca 1,5 yılda toplanan vergi miktarı 8 milyara yakın. Bu parayla, Meksika’dan sonra okulların en uzun süre kapalı kaldığı 2. ülke olan ülkemizde pandemi döneminde uzaktan eğitime erişemeyen 4 milyonu aşkın öğrenciye internet de götürülür, cihaz da temin edilirdi.”

"HEDEFLENENDEN DAHA FAZLA VERGİ TOPLANDI"

"Haberleşme hizmetlerinden toplanan yüksek vergilere rağmen, Türkiye’nin altyapısının hali ortada. 21. yüzyılda internete erişim bir lüks değil, temel bir insan hakkı. Artık internet; elektrik, su gibi temel bir ihtiyaç. Gelişmiş ülkelerde devletlerin önceliklerinden biri de vatandaşına hızlı ve ucuz interneti götürmek. Ancak Türkiye’de absürt bir hale gelen dolaylı vergi uygulamalarından ne yazık ki internet de nasibini almaktadır. Öte yandan, vatandaş ödediği vergiye rağmen, kaliteli hizmet alamıyor. Hem yavaş hem de pahalı internet kullanmak zorunda bırakılıyor. Örneğin; son verilere göre Türkiye sabit internet hızında 180 ülke arasında 98. sırada yer alıyor. Mobilde ise 139 ülke arasında 55. Sırada."

"ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ KALDIRILSIN"

"Türkiye mobil elektronik haberleşme hizmetlerinde vergi yükünün en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Bu yüksek vergi yükünü daha önce de ifade ettik, konuya ilişkin TBMM’ye kanun teklifi de sunduk. Durum şu ki kamuoyunda ‘deprem vergisi’ olarak bilinen ve 99 depremi ile geçici olarak hayatımıza giren ancak zaman içinde kalıcı hale gelen Özel İletişim Vergisi’nin artık miadı dolmuştur, kaldırılması gerekmektedir. İnternetin elektrik, su gibi temel ihtiyaç olduğu bir dönemde, vatandaşın sırtına daha fazla vergi yüklemenin sosyal devlet ilkesiyle açıklanabilir hiçbir tarafı yoktur. Her başı sıkıştıkça çareyi dolaylı vergiyi artırmakta bulan iktidarın, artık bu yaklaşıma bir son vermesi lazım. Haberleşme de dahil olmak üzere temel ihtiyaçlar üzerindeki vergi politikasında acil bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bilindiği üzere Resmi Gazete`de 30 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile her türlü mobil elektronik haberleşme, radyo ve televizyon yayınları, kablolu-kablosuz İnternet servis sağlayıcılığı hizmetlerinden alınan ÖİV oranı yüzde 7.5’ten yüzde 10’a çıkarılmıştı.”