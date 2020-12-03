CHP'li Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Erdoğan'a sorduğu soru

03 Aralık 2020 Perşembe, 13:21

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Ali Mahir Başarır'ın 23 yıl önce Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programında o dönem İstanbul Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a sorduğu soruyu köşesine taşıdı.

23 yaşındaki Ali Mahir Başarır, o dönem 44 yaşında olan Tayyip Erdoğan’a MGK ile ilgili bir soru yöneltiyor.

Videoda Erdoğan'ın, Başarır'ın "Sizce MGK hangi konumda, hangi konumda olmalı? Refah Partisi'nin kapatılma sürecinde yargıyı etkilediğini düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Bu konuyu tabii ben öncelikle size sormak isterim yargıyı etkilediğini düşünüyor musunuz?" yanıtını verdiği görülüyor.

TANK PALET TARTIŞMASI

Habertürk TV'de katıldığı televizyon programında, Sakarya'da kurulu Tank Palet Fabrikası'nın Katar ortaklı BMC'ye devrini gündeme getiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. Ben değer biçemiyorum. 50 milyon dolara satılmış…” demişti.

Programın diğer konukları Yaşar Hacısalihoğlu ve Hilmi Taşdemir, "Bunu nasıl söylersiniz?", "Tank Palet Fabrikası ordu mudur?" gibi sözlerle Başarır'a karşı çıkmış, bunun üzerine Başarır, şunları söylemişti: "Ordudan kastım Tank Palet Fabrikası'dır. Sakın yanlış bir anlam çıkmasın. Ben mehmetçiği, ordumuzu kastedebilir miyim? 'Tank Palet Fabrikası, ordunun bir parçasıdır' dedim ve 'bunun yüzde 49'u Katar'a satılmıştır' dedim."