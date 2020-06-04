CHP’li Altay, AKP’li olduğu için bekçi yapılanlar olduğunu söyledi

04 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bekçi ve polisin görevinin teröristi bertaraf etmek olduğunu ancak bunun hiç kimseye vatandaşa eziyet yapma hakkı vermediğini belirterek, “Haddini, yetkisini aşan, o görevin gerektirdiği nitelikleri haiz olmayıp, AK Parti yandaşı olduğu için bekçi yapılan insanların bu tür davranışlarına daha çok tanık oluyoruz ve tekrarını istemiyoruz” diye konuştu.

CHP’li Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında partisinin çiftçilerin yaşadığı sorunları incelemek üzere ziyaretler gerçekleştireceğini belirtti. 18 ilde gerçekleştirilecek ziyaretlerde önce çöl sıcakları sonra yaşanan ani soğuklarla çiftçilerin yaşadığı zararların tespit edileceğine işaret eden Altay, bu kapsamda Adana, Adıyaman, Antalya, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Hatay, Ardahan, Kars, Kastamonu, Konya, Mersin, Ordu, Osmaniye ve Şanlıurfa illerine ziyaretler yapılacağını ifade etti.

‘3600’Ü ÇIKARALIM’

AKP’nin hamasetle siyaset yaptığını kaydeden Altay, “Üç oy fazla alacağım diye insan hayatını önemsemeyerek, şehit, bayrak, vatan, ezan edebiyatı ile insanların yaşadıkları sıkıntıları göz ardı etmek asla kabul edilemez. Eğer gerçekten samimiyseniz gelin şu 3600’ü bir günde çıkaralım. Polisi sevmek böyle olur” dedi.

‘KAVGA İSTEMİYORUZ’

Altay, kendisi hakkında “bekçilerle teröristleri bir tuttuğu” yönündeki iddialara tepki göstererek, “Güvenlik kuvvetlerini teröristlerle bir tutan adidir, alçaktır. Ama ben size başka bir şey söyleyeyim: Emniyet Genel Müdürlüğü’nden sadece 33 bin personel FETÖ ile irtibatlı olduğu için tasfiye edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 33 bin teröristi ben yerleştirmedim. TSK’ye 17 bin 500 teröristi ben yerleştirmedim. Biz birileri gibi ‘Allah IŞİD’in kurşununu eksiltmesin’ demedik. Polisin, bekçinin görevi vatandaşın huzurunu tesis etmektir, vatandaşa eziyet etmek değildir. Polis, bekçi vatandaşa eziyet edecek biz bunu dillendiremeyiz, niye? Bir yandan da polis terörle mücadele... Edecek tabii.

Terörle mücadele de edecek vatandaşa şefkatli yüzünü ve dost elini uzatacak. Orantısız güç kullanmayacak. Hukukun dışına çıkılırsa işler karışır. Bekçinin, polisin görevi teröristi bertaraf etmek ama bu hiç kimseye vatandaşa eziyet yapma hakkı vermez. AK Parti yandaşı olduğu için bekçi yapılan insanların bu tür davranışlarına daha çok tanık oluyoruz ve tekrarını istemiyoruz” dedi. Altay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Yassıada’da siyasette kutuplaşmanın yanlış olduğunu söylediğini ancak şimdi erken seçim isteyenler için “kirli tertip” ve “ayıplı tuzak” gibi ifadeler kullandığını anımsattı.

Bahçeli’nin ifadelerine yanıt verildiği zaman bazı MHP’li yöneticilerin tehditlere başladığını kaydeden Altay, “Tehditlere papuç bırakacak halimiz yok. Biz ne MHP ile ne ülkücülerle bir kavga, münakaşa arzusu içinde değiliz. Dün birlikte yol yürümüştük yarın belki yeniden yol yürümek gerekecek” diye konuştu.