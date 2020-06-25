CHP'li Altay'dan gazetecilerin tutukluluk hallerinin devamına sert tepki: 'Belki size de Eylül'de pardon deriz' kararı çıktı!

25 Haziran 2020 Perşembe, 15:12

”MİT mensubunu ifşa” suçlamasıyla 4 aydır tutuklu bulunan gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, OdaTV Yayın yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ve Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ve Aydın Keser dün ilk kez yargıç karşısına çıktı. Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'e adli kontrol şartıyla tahliye kararı çıkarken, Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Hülya Kılıç'ın tutukluluğuna devam kararı verildi.

"BURUN SÜRTME POLİTİKASI"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel hakkında tutukluluk halinin devamı kararı verilmesini değerlendirdi. Dün Çağlayan Adliyesi'nde ' hukuk katliamı'na şahit olunduğunu ifade eden Altay, "Bu bir burun sürtme politikasıdır. Bu devletin ceberrutlaşmasının cisimleşmiş halidir" dedi.

CHP'li Altay Mecliste düzenlediği basın toplantısında mahkemeden Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç hakkında ‘Belki size de eylülde pardon deriz’ kararı çıktığını söyledi.

Libya'da MİT mensuplarının görev yaptığını ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dillendirdiğini söyleyen Altay "Libya’da MİT görevlilerimizin olduğuna kamuoyuna ifşa eden Recep Tayyip Erdoğan’dır" ifadelerini kullandı.

"MUHALEFETİ BASTIRMA VE SİNDİRME POLİTİKASI"

Altay konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Dün Çağlayan Adliyesi’nde bir kez daha bir hukuk katliamına, garabetine, cinayetine tanık olduk. Tabiri caizse Çağlayan Adliyesi’nde üzülerek utanarak söylüyorum hukuk iğfal edildi. Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser’e 4 ay cezaevinde kalındıktan sonra ‘Pardon’ deniverdi. 4 aydır tutuklu bulunan Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç’a da ‘Belki size de eylülde pardon deriz’ kararı çıktı. Bu bir burun sürtme politikasıdır. Bu devletin ceberrutlaşmasının cisimleşmiş halidir. Bu muhalefeti bastırma ve sindirme politikasıdır. Ama en çok da bu ayıptır, bu günahtır. Yargının bu kadar yerlerde sürünür hale gelmesi yargının karar alırken ‘Erdoğan ne düşünür acaba, bu karara nasıl tepki gösterir?’ duygusuyla karar alıyor olması cumhuriyet tarihimiz için büyük bir utanç sayfasıdır.

"LİBYA’DA MİT GÖREVLİLERİMİZİN OLDUĞUNA İFŞA EDEN ERDOĞAN'DIR"

Libya’da şehidimiz var diyen ilk Erdoğan’dır. Libya’da TSK mensubu olmayan unsurlarımız var diyen de ilk Erdoğan’dır. Yani Libya’da MİT görevlilerimizin olduğuna kamuoyuna ifşa eden Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu arkadaşların casusluk ile itham edilmesi yargının siyasetin sopası olduğunun açık bir göstergesidir."