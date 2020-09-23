CHP’li Bakan’dan çağrı: İnciraltı üzerinden siyaset yapmayı bırakın!

23 Eylül 2020 Çarşamba, 10:38

Yıllardır çözüm bekleyen Balçova ilçesinde yer alan İnciraltı bölgesinin planlanmasına yönelik AKP Milletvekili Sayın Atilla Kaya’nın açıklamalarını üzülerek okuduğunu ifade eden CHP’li Bakan, “Öncelikle çocukluğu ve ilk gençliği Balçova’da geçmiş birisi ve söz konusu bölgede yaşayan tarla, bağ, bahçe sahibi olanların büyük kısmını tanıyan bir milletvekili olarak bölgenin planlanmasını öncelikle isteyen ve bunu kamuoyu nezdinde defalarca dile getirmiş bir vekilim. Büyükşehir Belediye Başkanımız da defaatle sürecin katılımcı bir şekilde çözülmesi gerektiğini bölgenin şehircilik ilkelerine uygun olarak planlanmasının önemini dile getirdi. Hal böyleyken ve sorunun çözümü için belediyelerimiz elini taşın altına koymaya hazırken seçilmiş büyükşehir belediyesinin başkanının, ilçe belediye başkanının dışında olduğu bir planlama süreci olması mümkün mü?” diye sordu.

"İNCİRALTI TOPLANTISINDA SEÇİLMİŞ BAŞKANLAR NEDEN YOK?"

Geçtiğimiz günlerde İnciraltı bölgesinin planlanmasına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratlarının İzmir'e geldiğini hatırlatan CHP'li Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bürokratları İzmir’e İnciraltı ile ilgili çalışma yapmak için geliyor. Bilgilendirilen ise İzmir Valisi! Soruyorum, çözümün paydaşları olan Büyükşehir Belediyesi ve Balçova Belediyesi bu sürecin neresinde? Nerede bizim seçilmiş belediye başkanlarımız? Nerede AKP dışındaki siyasi partilerin milletvekilleri? AKP İl Başkan Yardımcısı Deniz Doğan’ın bu toplantıda ne işi var? Sayın Valiye de soruyorum, böyle bir toplantı hangi protokol adabına uygun? Peki, bakanlık bürokratlarının planlama sürecinde 2019 yılında kurum görüşü ve taslak plan aldıkları Büyükşehir Belediyesi ile istişare etmeleri gerekmez mi? Ya da bu konu ile ilgili İzmir’e gelmişsin bir bardak çay içip konuyla ilgili bilgi verme ihtiyacı hissetmez misin? İzmir büyükşehir belediye başkanının, Balçova belediye başkanının ve belediye bürokrasisinin olmadığı bir bilgilendirme toplantısının dostlar alışverişte görsün anlamına geldiğini biz bilmiyor muyuz? Sen böyle mi siyaset üstü tutuyorsun süreci? Sen böyle mi katılımcılığı sağlıyorsun? Böyle mi sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alıyorsun?

“İNCİRALTI İÇİN BİRLİKTE ÇÖZÜM ÜRETELİM”

Büyükşehir Belediyesinin görüş vermediğini söyleyen sayın Atilla Kaya’nın İzmir milletvekili olmasına rağmen süreçten bihaber olduğunu belirten Bakan, “Sayın Kaya’nın sanırım süreçten haberi yok. Şubat 2019’da belediyemiz daha önce iletmiş olduğu taslak plan ve önerilerini bakanlığa tekraren iletmiştir. AKPli milletvekili arkadaşlarımıza sesleniyorum. Tüm milletvekillerinin ve paydaşların ortak katılımının sağlandığı bir toplantıda; basın üzerinden yapılan polemiklere de son vermek suretiyle kentin tüm sorunlarını masaya yatırıp, ortak çözüm üretmemiz gerektiğini bir kere de buradan ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

“İNCİRALTI ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYIN!”

“İnciraltı üzerinden siyaset üretmek isteyen arkadaşlar bilsin ki İnciraltı üzerinden politika yapılabilecek bir yer değildir” hatırlatmasında bulunan CHP’li Bakan, planlama sürecinde sadece yerel yönetimlerin değil, odalar ve halkın katılımının da çok önem taşıdığına dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: İzmir’in seçilmiş yerel yönetimini, halkı, odaları ve sivil toplum örgütlerini dışlayan bir planlama süreci doğru değildir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı`nın önce kenti ve sonrasında İnciraltı’nda tarlası, bağı, bahçesi bulunan vatandaşlarımızı korumasından ve ‘ben yaptım oldu’ anlayışına tepki göstermesinden daha doğal bir şey yoktur. İnciraltı’nda gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse İlçe Belediyesinin içinde olmadığı bir çözümün üretilmesi de mümkün değildir. Artık bunun da bir an önce anlaşılması gerekiyor.

“İNCİRALTI’NDA ÇÖZÜMÜN YOLU BİRLİKTE HAREKET ETMEK!”

İnciraltı’nda tüm paydaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini ancak bu sayede sorunun çözüme kavuşacağını belirten Bakan, “İstanbul gibi dünya harikası bir kenti rant devşirmek için katledenlerin İzmir'de bize imar planı dersi vermeye hakkı da yüzü de yoktur. Hem kamunun hem vatandaşın ve en önemlisi gelecek kuşakların hakkını korumak için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve onun başkanıyla birlikte hareket etmek çözüme doğru atılacak ilk adımdır. Vakit varken gelin bu adımı atın” dedi.



