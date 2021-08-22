CHP'li Bakan'dan hükümete çağrı: Gediz için ne zaman harekete geçeceksiniz?

22 Ağustos 2021 Pazar, 14:02

TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan; Gediz Havzası’nın yaşadığı kirlilik ve kuraklıkla mücadele için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrı yaptı. Bakan, “İzmir Körfezi’ne akan Gediz Nehri’ndeki kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi, kirlilik kaynaklarıyla ilgili denetim mekanizmalarının işletilmesi ve temizlik ile kuraklık noktasında gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ne zaman harekete geçeceksiniz?” diye sordu.

İki bakanlığa soru önergesi veren Murat Bakan, “Temiz Gediz Temiz Körfez” sloganıyla yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in geçtiğimiz hafta Bakanlıklara yaptığı çağrıya değindi:



Bakan, “ İklim acil durumu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kirlilik kaynaklarının koordinatlarını da belirttiği 12 ayrı yazı içeriği ile toplamda 62 yazıyı ilgili kurumlara ileterek yasal yaptırımların yapılması talebi dikkate alınarak; Gediz Havzası’nı kirlilik ve kuraklıktan kurtarmak amacıyla İzmir Körfezi’ne akan Gediz Nehri’ndeki kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi, kirlilik kaynaklarıyla ilgili denetim mekanizmalarının işletilmesi ve temizlik ile kuraklık noktasında gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ne zaman harekete geçeceksiniz? Tüm bunlar kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak hangi çalışmalar yürütülecek, hangi eylem planları ve tedbir politikaları hayata geçirilecektir?” dedi.