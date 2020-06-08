CHP'li Bakıroğlu'ndan Manisa'daki üzüm üreticisine acil destek çağrısı

08 Haziran 2020 Pazartesi, 12:37

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Saruhanlı, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki bağlarda incelemelerde bulunarak çiftçilerden hasarları hakkında bilgi aldı.

Yaşanan afetlerin çiftçinin belini büktüğünü belirten Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada "Saruhanlı, Şehzadeler ve Yunusemre’nin kırsal mahallelerinde Alaşehir ve kısmen de Salihli ve Sarıgöl’de bağlarda verim kaybı söz konusu. Çiftçinin gözü gibi baktığı bağlardaki üzüm salkımlarında yüzlerce tane olması gerekirken maalesef sadece çubuk kalmış. Salkımlarda “silkme” denilen durumun nedeni Mayıs ayında mevsim normallerinin üzerine çıkan aşırı sıcaklar ve sonrasından havanın birden soğuyarak, yağan dolu ve aşırı yağışlardır. Bölgelere göre değişmekler birlikte bağlarda % 40-80 hasar kaybı vardır. Bu hasarlar sadece Manisa ile ve bağlarla sınırlı değildir. Ülkenin bir çok bölgesinde tarım ürünleri bu iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmiştir." dedi.

Bakıroğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Milletvekillerinden oluşturulan heyetler 20 ilde tarım alanlarında afetlerin verdiği zararlar hakkında bilgi toplayacak ve çözümü için bir çalışma yapılacak. Bu çalışmaya Manisa’yı da dahil edeceğiz.

Pandemi sürecinde toplumun bir çok kesimi gibi tarım sektörü de olumsuz etkilendi. Birde yaşanan afetler çiftçiyi zor durumda bıraktı.

Yaşanan afetlerin tarım sigortası (TARSİM) kapsamı dışında olması çiftçinin zararının tazmin edilmesini olanaksız hale getirmiştir.

Acilen yapılması gereken çiftçi borçlarının ertelenmesidir. Sadece bu yeterli olamayacak çiftçinin bağına, bahçesine bakması ürününü toplayacak işleyecek işletme giderleri için acilen faizsiz kredi sağlanması gerekmektedir. TARSİM kapsamı genişletilerek aşırı sıcak ve yağışlar da sigorta kapsamına alınmalıdır ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Bakırlıoğlu’na ziyarette, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, İlçe Başkanı Hasan Levent, Şehzadeler İlçe Balkanı Hakan Gürtunca ve Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak ile kadın Kolları Başkanları ve ilçe yöneticileri eşlik etti.