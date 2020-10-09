CHP'li Başarır, Türk Tarih Kurumu’nda usulsüz ihalelere harcanan parayı açıkladı

09 Ekim 2020 Cuma, 18:33

CHP Mersin Milletvekili ve PM Üyesi Ali Mahir Başarır, 2019 yılına ait Sayıştay raporlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Başarır, “2019 Sayıştay raporlarının hafifletilerek TBMM’ye sunulduğunu artık tüm kamuoyu bilmektedir. Hemen hemen hangi bakanlığın, hangi kurumun raporuna baksanız karşınıza bir usulsüzlük, liyakatsizlik çıkıyor.

"TÜRK TARİH KURUMU’NDA İHALELER USULSÜZ YAPILIYOR"

Türk Tarih Kurumu’ndaki usulsüz ihalelere değinen CHP’li Başarır, “Türk Tarih Kurumu’nda araştırma ve inceleme ile ilgisi olmayan yani basım ve yayım, sergi ve kitap tanıtımı, konferans gibi faaliyetler için hizmet alım ihalelerinin, Kamu İhale Kanunu’nun istisna maddesine (3/f) sokularak yapılması usulsüzdür. Bu tür hizmetlerin açık ihale usulü ile yapılması gerekmektedir. Bu durum şeffaflık ilkesine ters düşmekte ve rekabetçi ortam yok edilerek kamu zararına yol açmaktadır. Sayıştay Raporuna göre kurumdan, 22 milyon 983 bin TL, söz konusu bu tür usulsüz ihalelere harcanmış. Harcanan bu rakamın toplam kurum giderinin yarısı olması da oldukça vahim bir durumdur” dedi.

"ÜLKEDEKİ LİYAKATSİZLİĞİ AÇIKÇA GÖZLER ÖNÜNE SERİLİYOR"

Spor-Toto Teşkilatı’ndaki Bilgi İşlem ve Bayilik Şube müdürlerinin vekâleten atandığını, atanan kişilerin lise mezunu olduğunu belirten Başarır, “Kamu hukukunda atamaya ilişkin temel ilkelere baktığınızda, şube müdürlüğü gibi unvanlara vekâleten de olsa atayacağınız kişiler asilde aranan şartları taşımalıdır. Hele hele Bilgi İşlem Müdürlüğü gibi teknik, hassas bir yere vekâleten lise mezunu atamak ülkedeki liyakatsizliği açıkça gözler önüne sermektedir. Binlerce üniversite mezunu gencimiz garsonluk yapıp simit satarken, şube müdürlüklerine bu tür atamaların yapılması akıllara ‘torpil atama’ yapıldığı iddialarını getirmektedir” diye konuştu.



