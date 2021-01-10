CHP'li Başarır: Yollar boş ama geçiş garantisi var
Osmangazi Köprüsü’nün üzerinden iktidara seslenen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir ‘’Bugün sokağa çıkma yasağı var. Yollar bomboş ama biz her gün için beşli çeteye, 40 bin araç garantisi vermişiz..." diyerek isyan etti.
CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, kısıtlamalar dolayısıyla sokağa çıkma yasağının bulunduğu 10 Ocak Pazar gününde, Osmangazi Köprüsü üzerinden iktidara ve ‘Beşli Çete’ ye seslendi ve ‘kamulaştırma’ çağrısında bulundu.
YOLLAR BOŞ AMA GEÇİŞ GARANTİSİ VAR
Osmangazi Köprüsü’nün üzerinden iktidara seslenen CHP’li Başarır ‘’Bugün sokağa çıkma yasağı var. Yollar bomboş ama biz her gün için beşli çeteye, 40 bin araç garantisi vermişiz. 2021 yılı zamlarına göre; otomobiller için geçiş ücreti 147.5 TL oldu. Bir günde bu rakam 6 milyon TL yapar. ‘’ sözlerini dile getirerek verilen rakamı ve geçiş garanti ücretlerini eleştirdi.
TÜM VATANDAŞLARA YASAK VAR AMA BEŞLİ ÇETEYE YASAK YOK
CHP’li Başarır ‘’İşçiye pandemi, köylüye pandemi, memura pandemi ama bu beyefendilere yasak ve pandemi yok. Her gün 6 milyon TL’yi ödüyoruz. Verilen geçiş garantileri, vatandaşımızın cebinden çıkarken ve salgın döneminde vatandaşımıza aylık yardım bile yapılmazken, bu ‘Beşli Çete’ ye ise devlet eliyle geçiş garantileri üzerinden yardım yapılmaktadır’’ ifadelerini kullanarak CHP’nin ‘Kamulaştırma’ çağrısını yineledi ve meydana gelen kamu zararına dikkat çekti.
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