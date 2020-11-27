CHP’li Başevirgen: Manisa'da esnaf açlığa mahkûm edildi

27 Kasım 2020 Cuma, 13:47

Ülkemizde pandeminin kötüye gidişi nedeniyle esnaflara gelen ikinci kapanma kararı üzerine, esnaflar ile bir araya gelerek yaşadıkları sıkıntıları dinleyen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Dertlerini dinlediğimiz esnaflarımızın iktidara bir mesajı var: 'Hepimiz tükendik. Virüsün değil iktidarın kurbanı olduk' diyorlar” dedi. Manisa’da 1 Ocak 20 Kasım tarihleri arasında 2 bin 492 esnafın faaliyetlerine son verdiğini belirten Başevirgen, “ Görüştüğümüz bütün esnaflarımız, bu süreçte yalnız bırakıldıklarını, kendilerine sahip çıkılmadığını söylüyor. Esnaflarımızın talepleri net. Günü gelen tüm kredi ve ödemelerin ötelenmesi, kira yardımı yapılması, mücbir sebepten dolayı Bağ-Kur primlerinin devlet tarafından karşılanması, vergi muafiyetinin getirilmesi, su, elektrik, doğalgaz faturaları ile vergi, harç ve stopaj ödemelerinin devlet tarafından karşılanmasını istiyorlar. Şu an en büyük ihtiyaçları nakdi destek. Faizli kredi vermek dışında devletten en ufak yardım almadıklarını söyleyen esnaflarımız ‘Esnaf olarak bittik tükendik. Virüsün değil ama iktidarın sayesinde tükendik' diyorlar” dedi.

Pandeminin ülkemizde ilk görüldüğü günlerde kredilerle ayakta durmaya çalışan esnaf, biriken borçlar, elektrik zamları ve döviz kurunda yaşanan artışla kepenk indirme noktasını da geçerek artık dükkanlarına kilit vuruyor. Mart ayında ülkemizde başlayan Kovid-19 pandemisi nedeniyle aylarca dükkânlarını kapatan esnafların alınan yeni tedbirlerle bir kez daha çaresiz kaldığını belirten CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen “Yeni alınan tedbirlerden dolayı büyük zorluklar yaşayan esnaf, bankadan aldıkları kredilerle ayakta durmaya çalışıyor. Hal böyle iken, alınan tedbirler nedeniyle işleri azalan esnaf biriken borçlar, elektrik faturasına gelen zamlar ve döviz kurunda yaşanan artış nedeniyle birer birer kepenk indiriyor. Can suyu verilmeyen esnaf her gün ölüyor.” dedi.

ACİL DESTEK ÇAĞRISI

17 Kasım tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ile Covid-19 tedbirleri kapsamında 369 bin iş yeri kapatıldı. 16 Marttan beri kapatma uygulaması ile 14 bin 224 işyeri kapatılmıştı. Toplamda 383 bin iş yeri ve bu iş yerlerinde yaklaşık 2 milyon çalışan ve ailesinin açlığa terk edildiğini belirten Bekir Başevirgen, “Esnafımız ve yanında çalışanlar için yeni bir ‘’Gelir Kaybını Destekleme ve İşsizliğe Karşı Koruma” paketi en kısa zamanda hayata geçirilmelidir. Günlük cirosu itibarıyla yüzde 30 kayba uğrayan esnafa aylık 2 bin 500 lira, yüzde 30 ile 50 arası kayba uğrayan esnafa 3 bin lira, yüzde 50 üzeri kayba uğrayan esnafa da 3 bin 500 lira gelir koruma desteği verilmelidir.” ifadelerini kullandı.

'İKTİDARIN GÖZÜ SERMAYEDEN BAŞKASINI GÖRMÜYOR'

Haziran ayında atılan yeni normalleşme adımları kapsamında, belini yeni yeni doğrultmaya çalışan esnafın, son kısıtlamaların ardından kara kara düşünmeye başladığını ifade eden Bekir Başevirgen, ”Kafe işletmecilerinden kıraathane sahiplerine, restoran işletmecilerinden berber dükkanı sahiplerine, eğlence mekanı sahiplerinden servisçi, kantinci, kırtasiyeci kısacası aklınıza gelebilecek tüm sektör çalışanları çaresizlik içinde. Özellikle günlük kazançla yaşamını sürdüren binlerce esnaf açlığa mahkum edildi. Hemen hemen hepsi icralık duruma geldi. Esnaf hangi gelirle borcunu ödeyecek? Hepsi çaresiz ama seslerini duyan yok. Bu sektörleri kapatıyorsanız, mağduriyetlerini de gidermek zorundasınız. İktidarın görevi esnafı ve işçileri mağdur etmemektir. Ancak iktidarın gözü patronların büyük sermaye gruplarına destek olmaktan, küçük esnafları ve işçileri görmüyor.” dedi.