CHP'li Emir: Paran kadar test dönemi!
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye’de parası olanların istediği zaman test yaptırabildiğini ancak yoksul vatandaşın Sağlık Bakanlığı’nın test kriterinden geçmek zorunda olduğunu belirterek, “Test ücretini karşılayacak imkanı olmayan vatandaş, kolay kolay test yaptıramıyor” dedi.
Türkiye’de günlük koronavirüs testi sayısı 100 bin bandında seyrediyor. İlk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan bugüne dek 9 milyon 496 bin 268 test yapıldı. Ülkedeki test sayısının kasıtlı şekilde sınırlandırıldığını belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Türkiye, nüfusa oranla test sayısında Avrupa ülkeleri arasında 33'üncü sırada kaldı. Vaka sayısının az gözükmesi için bilinçli şekilde test sayısı sınırlı tutuluyor” dedi.
"PARASI OLANA TEST YAPILIYOR"
Yazılı açıklama yapan Emir, Türkiye genelindeki test sayısının arttırılması gerektiğini kaydederek, parası olan kişilerin istediği zaman test yaptırabildiğini vurguladı:
"Türkiye'de günlük COVID-19 testi sayısı, son bir aydır 100 bin civarında seyrediyor ancak bu sayı yetersiz kalıyor. Vatandaş, belirtisi olsa dahi devlet hastanelerinde test yaptırmakta zorlanıyor. Kamu hastanelerine test için giden vatandaşlar, çoğu zaman test kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle geri çevriliyor. Özel hastanelerde ise test ücretini karşılayabilen her vatandaş, kritere bakılmaksızın test yaptırabiliyor.
"TEST KRİTERİ GÜNCELLENMELİ"
Salgının kontrol altına alınabilmesi için test sayısının bu kadar önem taşıdığı bir dönemde parası olan rahatlıkla test yaptırıyor ancak, test ücretini karşılayacak imkanı olmayan vatandaş, kolay kolay test yaptıramıyor. Sağlık Bakanlığının bir an önce test kriterlerini güncellemesi ve belirti gösterenlerin yanında temaslı tüm kişileri de kapsayacak şekilde bir test sürecini planlaması gerekiyor."
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