CHP’li Emir'den ‘grip aşısı’ iddiası: ABD Türkiye’ye aşı vermiyor

16 Ekim 2020 Cuma, 14:40

Koronavirüs salgını nedeniyle riskli gruplarda ayırıcı tanı ortaya koyması açısından bu yıl daha da önem kazanan grip aşısında sıkıntı yaşanacağı uyarısında bulunan Emir, Sağlık Bakanlığı’nı defalarca uyarmalarına karşın halen bir önlem alınamadığını söyledi.

BU YILKİ İHTİYAÇ 10 MİLYON ADET

Emir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uzmanlık dernekleri birkaç ay öncesinden yaptıkları açıklamalarda bu yıl 65 yaş üstü vatandaşlarla tüm risk gruplarının grip aşısı olması gerektiğini, toplam ihtiyacın yaklaşık 10 milyon adet olacağını vurguladı. Türkiye, bugüne kadar biri Fransız Sanofi diğeri de ABD'li GSK olmak üzere iki firmadan grip aşısı temin ediyordu. Ancak, grip aşısı mevsimine birkaç hafta kalmışken geldiğimiz noktada depolarda halen grip aşısı bulunamıyor.

BÜYÜKELÇİ'NİN TEHDİDİNİN ARDINDAN YAŞANDI

Sanofi'nin şu an itibarıyla Türkiye'ye yaklaşık 1 milyon 200 bin adet aşı göndereceğini bilsek de bu aşı henüz depolara ulaşmış değil. Diğer yandan ABD'li firma GSK'nın ise tüm görüşmelere karşın dünya genelindeki yoğun talebi gerekçe göstererek, Türkiye'ye bu yıl aşı temin etmeyeceği bilgisine ulaştık. ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin geçtiğimiz günlerde 'borçlarınızı ödeyin yoksa firmalarımız Türkiye'ye ilaç teminini durduracak' tehdidinin ardından böyle bir gelişme yaşanması manidardır.

ULUSAL ÇIKAR VATANDAŞIN SAĞLIĞINI KORUMAKTIR

Hıfzıssıhha'yı kapatarak aşıda Türkiye'yi yurt dışına muhtaç eden AKP iktidarı, şimdi de ekonomideki kötü gidişatın faturasını vatandaşa çıkartacak. Her sıkıştığında 'ulusal çıkar' diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışan iktidar, gerçekten ulusal çıkarlarımızı düşünüyorsa vatandaşın sağlığını öncelik haline getirmelidir. Grip aşısı konusunda önümüzdeki günlerde bir kaos yaşanmaması için bir an önce bu konuda gereken tedbirler alınmalıdır."