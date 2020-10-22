CHP’li Emir’den grip aşısında ‘torpil’ iddiası

22 Ekim 2020 Perşembe, 16:10

Koronavirüs belirtileri ile gribe yakalananların benzer belirtileri göstermesi nedeniyle yüksek riskli hastalığı olan vatandaşların grip aşısı olması büyük önem taşıyor. Ancak bu durumdaki kişiler bile e-nabız portalından kendi durumlarını incelediklerinde “yüksek riskli grupta” olmadıkları mesajıyla karşılaştı. Sağlık Bakanlığı da bu yıl hem aşıları getirmekte geciktiği hem de yeterli miktarda aşı getirmemekle eleştirildi.

‘AŞIDA DA MI TORPİL YAPTINIZ?’

Göz doktoru kimliği de bulunan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de bu eleştirilerin yanında yeni bir iddiayı dile getirdi. CHP’li Emir, E- Nabız sisteminde kanser, KOAH hastaları ve hamilelere dahi aşı hakkı çıkmadığını belirterek, “70 yaşında bir hasta. Diyabeti var, hipertansiyonu var, damarları tıkalı. Bu hasta, aşıya erişemiyor. Bu aşılar kime verildi, aşı listesinde de mi torpil yaptınız? Grip aşısını da mı yandaşlara dağıtıyorsunuz?" diye sordu.

Riskli grupta olmalarına karşın aşıya erişemeyen hastaların kendilerine ulaştıklarını kaydeden Emir, yaptığı açıklamada yaşlıların bile risk grubunda görünmediğini söyledi. Emir açıklamasında şunları söyledi:

‘98 YAŞINDAKİ HASTAYA DA AŞI ÇIKMADI’

“Kemik erimesi, diyabeti, astımı ve hipertansiyonu olan 59 yaşındaki bir hasta ile yine diyabet ve hipertansiyonun yanı sıra damarları tıkalı olan, kalp pili takılan 70 yaşındaki bir başka hasta riskli grup dışında görülüyor. Tansiyon, diyabet, kalp hastası olan aynı zamanda Alzheimer’ı da bulunan 98 yaşında bir başka hasta da liste dışı kaldı.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1,5 milyon doz aşı tedarik eden İran bile bu yıl 10 milyona yakın aşı satın aldı. Nüfusu Türkiye ile hemen hemen aynı olan İran bile tedarik konusunda sıkıntı yaşamazken Türkiye, yeterli aşı tedarik edemedi. Bakanlık önce 1,5 milyon aşının geleceğini söyledi, ancak öğrendiğimize göre şu anda Türkiye'ye yalnızca 800 bin adet aşı geldi. Devamının ikinci partide geleceği söyleniyor. Tek tek araştırıyoruz ve riskli grupta olduğu halde binlerce vatandaşın e-nabız sisteminde riskli grup dışında tutulduğunu görüyoruz. Aile hekimleri, riskli gruptaki birçok hastanın aşıya erişemediğini söylüyor.

‘AŞIYI MEZARDA MI YAPACAKSINIZ?’

Aşıya erişemeyenler arasında solunum cihazına bağlı yaşayanlar, astım ve KOAH hastaları bile bulunuyor. Aşı listesinde hamileler yok, engelliler yok. Kalp hastalığı, tansiyon ya da diyabeti tek başına taşıyorsa bu kişiler de listede yok. Kimler var, o da belli değil. Ancak kanser, KOAH, diyabet gibi hastalıkları bir arada taşıyanlara aşıya erişim hakkı verilmiş. İnsanlara mezarda mı yapacaksınız bu aşıyı? 800 bin adet grip aşısına kimler ulaşabilecek?”