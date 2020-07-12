CHP'li Gürer: "Kamuda sözleşmeliler kadroya alınmalıdır"

12 Temmuz 2020 Pazar, 12:01

Personeller arasındaki statü farklılıklarının iş barışını bozduğuna dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 157 bin 201 olan sözleşmeli personel sayısının bugün 455 bine yükselmiş olmasının da incelemeye değer bir durum olduğunu belirtti.

KADROLU- SÖZLEŞMELİ AYRIMI İŞ BARIŞINI BOZUYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma önergesinde, kamuda çalışan personeller arasında oluşan kadrolu ve sözleşmeli ayrımının yarattığı olumsuzlukları sıraladı ve statü farklılıklarının kaldırılması gerektiğini belirtti.

AYNI İŞYERİNDE AYNI İŞİ YAPIYORLAR AMA AYNI MAAŞI ALAMIYORLAR

Kamuda 4/A, 4/B, Sözleşmeli ve Kadrolu olmak üzere farklı statülerde çalışan personelin aynı işi yapmalarına rağmen hem ücretler hem de diğer sosyal haklar bakımından önemli farklılıklar içerdiğine dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalışanlar arasındaki ayırımın iş yaşamını olumsuz etkilediğini ve iş barışını bozduğunu ifade etti.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA ALINIP İŞ GÜVENCESİNE KAVUŞTURULMALI

Tüm kamu emekçilerinin aynı statüde istihdam edilmesi gerektiğini vurgulayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kamuda çalışan 455 bin 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin, bir an önce iş güvencesine ereceği düzenlemeler yapılmalıdır” dedi.

KAMUDA KADRO SORUNU DEVAM EDİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Araştırma Önergesinde, 657 Sayılı Kanunumun, 4-B maddesine göre çalıştırılan yüzbinlerce sözleşmeli personelin, uygulanan mevzuatın mağduru olduğunu, devlet kuramlarında çalışan 4/B'li sözleşmeli personellerin “kadro” sorununun devam ettiğini vurguladı.

AKP İKTİDARI, SÖZLEŞMELİ PERSONELE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

AKP iktidarının, genel seçimler öncesi sözleşmeli personelin “kadroya” geçirileceği konusunda söylemlerde bulunmasına rağmen bugüne kadar ciddi bir adım atmamış olmasının sorunun devam etmesine neden olduğunu anlatan Gürer, “Kamu kurum ve kuruluşlarında, Mart 2020 itibariyle, sayıları 455 bini bulan sözleşmeli personel (4/B) statüsünde çalışanlara verilen “kadro” sözünün tutulmaması, sorunların devamı ve artmasında en önemli etkendir” şeklinde konuştu.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI AKP İKTİDARINDA TAVAN YAPTI

CHP Milletvekili Gürer, 2009, 2011 ve 2013 yıllarında kadro düzenlemesi yapılmasına rağmen kısa bir süre sonra sözleşmeli memurlukların tekrar oluşmaya başladığını hatırlatarak,

“AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında sözleşmeli sayısı 157 bin iken 2011’de 322 bin, 2012’de 178 bin, 2013’te 105 bin, 2014’de 121 bin, 2015’te 149 bin, 2016’da 180 bin, 2017’de 246 bin, 2018’de 349 bin, 2019’da 427 bin, 2020’de ise bu sayısının 455 bini bulması incelenmeye değer bir durumdur” diye konuştu.

KADROLU VE SÖZLEŞMELİLER ARASINDAKİ TEMEL FARKLIKLAR VE SORUNLAR

Kadrolu ve sözleşmeli personel arasındaki farklar ile temel sorunlara da değinen Gürer, tayin hakkı, iş güvencesi, derece, kademe, kıdem, puan, maaş farkı, izin farklılıkları vb. durumlarda oluşan ayrımların bu süreçte yaşanan adaletsizliklerin önemli nedenlerinden olduğunu vurguladı.

STATÜ FARKI AİLE BİRLİĞİNE BİLE BOZUYOR

Aile birliği, kademe ve derecesi olmayan, düşük sigorta ve maaşla çalışmak durumunda kalan tüm sözleşmeliler (4/B) için zaman kaybedilmeden iş güvencesinin de sağlanacağı düzenlemelerin yapılması gerektiğini anlatan Gürer,

“Kadrolu memurlarla aynı işi yapan ancak özlük hakları ile maaş konusunda aynı olanak ve imkânlara sahip olamayan sözleşmeli personele kadro verilerek, yaşanan adaletsizlik ve eşitsizliğin giderilmesi gerekmektedir. Memurluk güvencesi memurun şahsına değil, yürüttüğü kamu hizmeti adına devletin güvencesinde olduğu da bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

KADRO MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ

CHP Niğde Milletvekili Gürer, Devletin, memurlar arasında ayrım yapmaması ve sözleşmeli-kadrolu gibi sıfatlara gerek duymaması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu; siyasi iktidarın sözleşmeli personel alımına son vermesini, siyasi kadrolaşmanın bitirilerek liyakat ilkesinin gözetilmesini ve kamu kuram ve kuruluşlarında çalışan yüzbinlerce sözleşmeli personelin kadro mağduriyetinin giderilmesini farklı dönemlerde talep etmiş, çözüm istemiştir. Bu hususta sorunların çözülmesine yönelik TBMM çatısı altında bir çalışma yapılmasına zemin hazırlanmalıdır.”