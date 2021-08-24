CHP'li Gürer sistemi açıkladı: Her yurttaş günde 13 TL borçlanıyor
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurttaşların banka, finans şirketleri ve TOKİ’ye olan borçlarının 988,5 milyar liraya ulaştığını belirterek, “Her yurttaşımız nerede ise günde ortalama 13 lira borçlanıyor. Her vatandaş, saat başı 60 kuruş borca giriyor” dedi.
Ömer Fethi Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların bankalara, finans şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ'ye olan borçlarına ilişkin verileri değerlendirdi.
Gürer, açıklamasında şunları kaydetti:
"Vatandaşların bankalara, finans şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ'ye olan toplam borcu, 988,5 milyar liraya ulaştı. Bu rakam, kişilere dağıttığınızda, nerede ise her bir vatandaşımızın bankalara ortalama 12 bin TL borçlu olduğuna işaret ediyor.
Rakamı güne böldüğümüzde, her yurttaşımız nerede ise günde ortalama 13 lira borçlanıyor. Her vatandaş, saat başı 60 kuruş borca giriyor.
6-13 Ağustos arasında 7,5 milyar TL daha artarak 931,8 milyar liraya yükselen borcun 20,2 milyar TL’si, vadesinde ödenmediği için takibe alınan kredi ve kredi kartı borçlarından oluşuyor.
Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçların da 14,8 milyar TL'si tüketici kredilerinden, 5,4 milyar TL'si de kredi kartlarından oluşmaktadır. Taksitli konut alımları nedeniyle TOKİ'den alınan borçlanma ise 26,4 milyar TL düzeyindedir.
Geçim sıkıntısı had safhaya ulaşmış durumda. 83 milyon nüfusa ek olarak, mülteci ve göç ile gelenlerin varlığı da paylaşımda sorunlara yenilerini ekliyor. Artan hayat pahalılığı nedeniyle elektrik, ısınma, gıda ve giyecek gibi zorunlu giderleri karşılama konusunda dar ve sabit gelirli vatandaşlar büyük sıkıntı yaşıyor. En azından bu dönemde asgari ücret tutarı vergi dışı bırakılsın."
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