CHP'li Gürer sordu: İddialar doğru mu?

26 Kasım 2020 Perşembe, 13:02

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TİGEM’den aldıkları sertifikalı buğday tohumlarının içinden 3-4 çeşit buğday çıktığını belirten çiftçilerin iddialarını, soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden (TİGEM) aldıkları sertifikalı buğday tohumlarının içinden 3-4 çeşit buğday çıktığını belirten çiftçilerin iddialarını, soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi.

Gürer’in önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iddiaların incelendiğini belirterek, tohum karışıklıklarının sertifikasyon sistemine göre olması gereken standartlarda olduğunu ifade etti.

ÇİFTÇİLERİN TOHUMLARI KARIŞTI MI?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, Pankobirlik’ten ekim dönemi öncesinde TİGEM üzerinden sertifikalı buğday tohumu alan çiftçilerin, aldıkları tohumların içerisinden 3-4 çeşit buğday tohumu çıktığı yönündeki iddialarını gündeme getirdi.

İDDİALAR DOĞRU MU?

Gürer, çiftçilerin iddialarını TİGEM’e de ulaştırdığını ifade ederek, bu başvurularla ilgili araştırma yapılıp yapılmadığını, yapıldı ise ne gibi sonuç alındığını ve ne gibi işlem yapıldığını sordu.

TOHUMLAR İNCELENDİ

CHP Gürer’in önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TİGEM tarafından dağıtımı yapılan tohumluklarla ilgili Pankobirlik veya bağlı üreticilerinin şikâyetlerinde; diğer tüm şikâyetlerde olduğu gibi teknik heyetler görevlendirildiğine dikkat çekti. Bakan Pakdemirli, şikâyette bulunan kişi, kuruluş veya firma yetkilisiyle birlikte şikâyete konu tohumluk veya ekilişlerinde yerinde incelendiğini anlattı.

"KARIŞIM VAR AMA STANDARTLARA UYGUN"

Yapılan incelemelerin sonuçlarını açıklayan Bakan Pakdemirli, “İncelemeler neticesinde tespit edilen hususlar, inceleme sonucundaki kanaat de belirtilerek rapor haline getirilerek ilgili kişilere veya kuruma resmi yazı ile bildirilmiştir. Günümüze kadar TİGEM’e ulaşan söz konusu şikâyetlerin incelenmesi sonucunda, iddia edilen tohum karışıklıklarının sertifikasyon sistemine göre olması gereken standartlar içerisinde olduğu kanaatine varılmış ve kendilerine yazılı olarak bildirilmiştir” açıklamasında bulundu.

"ÇİFTÇİ YANILTILIYOR"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ise Bakan pakdemirli'nin açıklamasıyla ilgili şu değrelendirmeyi yaptı:

“Çiftçi ekim için aldığı tohumunun karışık çıkmasından mağdur olduğunu bize iletti. Bakan, bu karışık tohumu doğruluyor ancak standartlara uygun olduğunu belirtiyor. Bu standart nasıl ayarlanıyor? Tohumluğun ait olduğu parti, cins, tür, çeşit, döl kademesi ve tabi tutulduğu işlemler hakkında çeşitli bilgileri içeren ve bu bilgilerin doğruluğunun resmi kurumca denetlenerek onaylandığını gösteren mühür görevi gören belge, ürüne etiketli olarak veriliyor. Bu noktada ürünün içeriği biliniyor.

Buna göre, üründe karışım olması ve adının da standarta uygun konması doğru değildir. Çiftçi karışık tohum diye ürün almıyor ki. Burada çiftçi yanıltılıyor. Uzmanlar, İyi bir tohumluğun safiyetinin önemine vurgu yapıyor. Bütün içinde tohumda karışıklık sonuçta üründe de soruna dönüşmektedir. Bu nedenle ürün tam standartta uygun üreticiye erişmeli ve çiftçi şikâyetleri bu bağlamda dikkate alınmalıdır.”