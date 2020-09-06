CHP'li Gürer: Tepkiler çığ gibi büyüyor

06 Eylül 2020 Pazar, 16:40

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde etkisi 5 milyonu aşan EYT’lilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için ikinci kez Kanun Teklifi verdiğini belirterek, yasama yılı başladıktan sonra bu teklifin mutlaka ele alınması gerektiğini söyledi.



EYT mağdurlarının AKP iktidarıyla sandıkta hesaplaşmak için seçimi iple çektiğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidara çağrıda bulundu. Gürer, prim gününü ve çalışma yılını dolduran herkesin yaşına bakılmaksızın emekli edilmelerine olanak sağlayacak Kanun Teklifi’nin olumlu yönde değerlendirilmesini ve milyonlarca yurttaşın yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istedi.

GÜRER’İN HAZIRLADIĞI TEKLİF, AKP’LİLERİN OYLARIYLA REDDEDİMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Meclis’e sunduğu Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) mağduriyetinin giderilmesini amaçlayan Kanun Teklifi TBMM genel kurulunda görüşülmüş ve AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.

GÜRER, İKİNCİ KEZ KANUN TEKLİFİ HAZIRLADI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sayıları 5 milyonu aşan mağdurların taleplerini ikinci kez hazırladığı Kanun Teklifiyle yeniden Meclis gündemine getirdi. Hazırladığı Kanun Teklifi’nin prim gününü ve çalışma yılını dolduran herkesin, yaşına bakılmaksızın emekli edilmelerine olanak sağlayacak bir düzenlemeden ibaret olduğuna işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Buradan tüm EYT mağdurları adına AKP iktidarına sesleniyorum. Hazırladığım Kanun Teklifi’ni, Meclis açıldıktan sonra ele alın ve milyonlarca mağdurun yaşadığı sorunların çözümüne katkıda bulunun” dedi.

MEZARLIKTA EMEKLİLİK YASASI SONLANMALI

EYT’lilerin yaşadığı mağduriyete neden olan düzenlemenin 1999 yılında çıkarıldığını anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2006 yılında ise AKP iktidarının düzenlemeyi daha da genişleterek emekli olma şartlarını ağırlaştırıp adeta ‘Mezarlıkta Emeklilik’ yasasını çıkardığını ifade etti.

65 YAŞINDA EMEKLİLİK!

Yasa çıkmadan önce prim miktarı ve gün sayısını tamamlayan herkesin emekli olabildiğini hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Prim ve gün olarak belirlenen süreleri dolduranlar , yaşlarına bakılmaksızın emekli edilebiliyordu. 1999 yılında çıkarılan, 2006 yılında da AKP iktidarı tarafından genişletilen yasal düzenleme ile emekli olabilme yaşı önce 58’e daha sonra da kademeli olarak 65’e çıkarıldı” diye konuştu.

AYLIK BAĞLAMA ORANI DA DÜŞÜRÜLDÜ

Aylık bağlama oranlarının da 2006 yılındaki düzenlemeyle emekli olanların aleyhine değiştirildiğini anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu durum hem emekli yaşının yükselmesine hem de emekli ücretlerinin düşmesine neden oldu” şeklinde konuştu.

İŞSİZ KALAN EYT’LİLER AÇLIĞA MAHKUM EDİLİYOR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, prim ve gün sayısını doldurduğu halde emekli olabilmek için yaş sınırını beklemek zorunda kalanların, işsiz kalmaları halinde SGK primleri yatmadığı için sağlık hizmetlerinden de yararlanamadığını belirterek, karı-koca işsiz kalan EYT’lleri adeta açlığa mahkum edildiğini vurguladı.

EYT’LİLERİN SESİNİ DUYMUYOR

EYT’lilerin prim ve gün sayısını doldurduklarında emekli edilmeleri halinde bütçeden ayrılacak payın ülkemizdeki Suriyeliler için aktarılan miktar kadar bile olmayacağını ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Suriyelilere düzenli ödeme ve bedelsiz sağlık hizmete veren iktidar neden EYT’lilerin sesini duymuyor?” diye sordu.

EYT’LİLERİN TEPKİLERİ ÇIĞ GİB BÜYÜYOR

EYT mağdurlarının AKP iktidarına tepkilerinin çığ gibi büyüdüğüne de dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Sosyal medyada binlerce EYT’li hak mücadelesini sürdürüyor. Erken seçim çağrısı yaparak haklarının verilmesini istiyor. EYT’liler AKP iktidarıyla sandıkta hesaplaşmak için seçimi iple çekiyor. Milyonlarca EYT mağduru, kendi sorunlarını çözebilecek partinin iktidar olmasını istiyor” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU “SORUNU ÇÖZECEĞİZ”

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, EYT’lilerin mağduriyetinin CHP iktidarında giderileceği yönündeki açıklamalarını da hatırlatarak, “EYT’lilerin mağduriyetleri ve emeklilik hakları ellerinden alınanlar için düzenlediğimiz çalıştayda bu hakların çalışanlara geri verileceğini ifade etmiştik. EYT’lilerin mağduriyetleri CHP iktidarlarında son bulacaktır” şeklinde konuştu.