CHP'li İlgezdi: 4 kişi günde 86 kuruşla nasıl geçinir?

03 Mart 2021 Çarşamba, 12:02

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “TÜİK Başkanı değişince istatistiklerin sihirli bir değnekle düzeldiğini” belirterek, TÜİK’in büyüme rakamlarını eleştirdi. İlgezdi, “Öğrendik ki; ekonomi yüzde 1,8 büyümüş! Oysa halkın gerçeği çok farklı. Sosyal adaletsizlik patladı. İntiharlar arttı. Çünkü açlık sessizleştiriyor! Sesini çıkaramayanları öldürüyor” dedi.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir” sözlerini anımsatarak, “Sabır taşı çoktan çatladı. Gıda enflasyonu yüzde 50’ye yaklaştı. Mutfaktaki yangın her yeri sardı. Alım gücü sürekli düşüyor Ayçiçek yağı altınla yarışıyor” dedi.

Açlık sınırının 2 bin 719, asgari ücretin ise 2 bin 825 lira olduğunu aktaran İlgezdi, “Zorunlu harcamalardan geriye 106 lira kalıyor. Allah aşkına 4 kişi günde 86 kuruşla nasıl geçinir? Elbette geçinemez! Saray kabinesinin gerçeklerle bağı koptu. Yoksunluğu bilmiyor, yoksulluğu görmüyor! Şurası çok açık: 19 yılda dere tepe düz giden, tepeden tırnağa her şeyi satan ama bir arpa boyu yol gidemeyen bu iktidar için ilk seçimde yolun sonu gözüküyor” dedi.