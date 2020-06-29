CHP'li İnce’den hükümete: İpe sapa gelmez işlerle uğraşmayı bırakın, önlem alın
CHP’li Muharrem İnce, Elazığ, Manisa ve Muğla’da peş peşe meydana gelen depremleri hatırlatarak hükûmeti önlem almaya çağırdı: Baroları bölüp yönetmek, sosyal medyayı zapturapt altına almak gibi ipe sapa gelmez işlerle uğraşmayı bırakın...
CHP’li Muharrem İnce, Elazığ, Manisa ve Muğla’da peş peşe meydana gelen depremleri hatırlatarak hükûmeti önlem almaya çağırdı.
İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem kendini sürekli hatırlatıyor. Elazığ’da, Manisa’da, Muğla’da hatırlattı. Baroları bölüp yönetmek, sosyal medyayı zapturapt altına almak gibi ipe sapa gelmez işlerle uğraşmayı bırakın, depreme, depremin zararlarını en aza indirmeye yönelik önlemler alın" ifadesini kullandı.
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