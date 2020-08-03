CHP’li isimden tartışılacak İnce Tweet’i

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:30

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı sonrası Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı söylentilerinin yankıları sürerken CHP İstanbul İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burkay Düzce Twitter hesabından açıklama yaparak “Parti kuracağı iddialarını reddetmeyen arkadaş yanına Metin Feyzioğlu, Nedim Şener ve Öztürk Yılmaz gibi isimleri de alırsa tartışmasız tek başına iktidar (!) Düşünsenize memleketin tek sorunu seçim sonrası kaybolan cumhurbaşkanının nerede olduğunu bulmak olacak” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce iddialarla ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım ve açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım” demişti.

NEDİM ŞENER'DEN DÜZCE YANITI

Düzce’nin paylaşımına, son dönemde AKP’ye yakınlaşmasıyla dikkat çeken gazeteci Nedim Şener’den yanıt geldi. Şener paylaşımında, “CHP’nin yüzde 25’i geçememesinin nedenlerinden birisi İstanbul gibi bir ilde böyle çapsız yöneticilerinin olmasıdır. Çalışacağına uğraştığı şeye bak” ifadelerini kullandı.

Şener ayrıca Düzce’nin Kobani eylemlerine katıldığını gösteren bir tweeet’ini alıntılayarak, “Yahu, HDP kontenjanından CHP’lisin sen de” yazdı.

NE OLMUŞTU?

2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP tarafından aday gösterilen İnce hakkında, partisinin geçen ayki kurultayının ardından parti kuracağı söylentileri medyaya yansımıştı. İnce bu söylentiler karşısında “Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım” açıklamasında bulunmuştu.